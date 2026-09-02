Se despide la visa americana: el Formulario DS-160 que deberán completar todos los colombianos para viajar e ingresar a Estados Unidos en 2026

Oficial | El Gobierno de De La Espriella embargará y dejará sin validez los documentos de identidad de las personas que incumplan esta norma

El Formulario DS-160 es uno de los documentos centrales para quienes solicitan una visa de no inmigrante para Estados Unidos, incluidas las categorías de turismo, negocios, estudios e intercambio. Su presentación se realiza de manera electrónica y debe completarse antes de la entrevista consular.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el DS-160 debe ser diligenciado en línea y con información precisa y completa. La entidad advierte que los errores u omisiones pueden obligar al solicitante a corregir la aplicación e incluso a reprogramar la entrevista.

¿Qué es el Formulario DS-160 y quiénes deben completarlo?

El DS-160 es la solicitud electrónica utilizada para tramitar visas estadounidenses de no inmigrante.

El documento se completa exclusivamente por internet y reúne información relacionada con la identidad del solicitante, su pasaporte, antecedentes de viaje, empleo, estudios, familiares y propósito del viaje. Cada persona que solicite una visa debe presentar su propia solicitud, incluidos los integrantes de un mismo grupo familiar.

Los solicitantes deben revisar cuidadosamente todos los datos antes de enviar la aplicación electrónica. Freepik

Los estudiantes y visitantes de intercambio de las categorías F y J, entre otras, también deben completar el formulario. En estos casos pueden requerirse datos adicionales, como el número SEVIS y la información de la institución educativa o del programa correspondiente.

¿Qué información deben tener preparada los colombianos?

Antes de comenzar el trámite, es recomendable reunir los documentos y datos que serán necesarios para responder las diferentes secciones del formulario.

Entre la información que puede solicitarse se encuentra:

Pasaporte vigente: número, fecha de expedición, vencimiento y país emisor.

Información del viaje: motivo de la visita, fechas aproximadas y lugar donde se hospedará.

Historial de viajes: datos de visitas anteriores a Estados Unidos y, dependiendo del caso, antecedentes de viajes internacionales.

Información laboral y académica: empleo actual y anterior, estudios y datos de las instituciones correspondientes.

Información familiar: datos de padres, cónyuge, hijos y familiares que puedan encontrarse en Estados Unidos.

Antecedentes: preguntas relacionadas con aspectos migratorios, judiciales y de seguridad.

Fotografía: el sistema solicita una imagen digital que cumpla con los requisitos establecidos para las solicitudes de visa.

Las respuestas deben introducirse en inglés, aunque el sistema ofrece traducciones de las preguntas para facilitar la comprensión. La excepción corresponde al nombre completo, que puede proporcionarse también en el alfabeto nativo cuando el formulario lo solicite.

Paso a paso para completar el DS-160

El trámite comienza con el ingreso al sistema electrónico de solicitudes consulares y la creación de una nueva aplicación. Al iniciar el proceso se genera un número de identificación que debe conservarse para poder recuperar la solicitud si se interrumpe.

Después, el solicitante debe completar las distintas secciones del documento con:

Datos personales y del pasaporte

Información sobre el viaje

Antecedentes laborales y educativos

Familiares

Preguntas relacionadas con seguridad e inmigración

Una de las partes que requiere mayor atención es la relativa a los antecedentes y la seguridad. Todas las respuestas deben ser verdaderas y completas. El Departamento de Estado señala que una declaración falsa o engañosa puede tener consecuencias graves para la solicitud de visa.

También se recopilan identificadores de redes sociales. Además, para determinadas categorías de visas, como las de estudiantes y visitantes de intercambio, el Gobierno estadounidense mantiene actualmente medidas de revisión de presencia en línea y ha indicado a los solicitantes que ajusten sus perfiles a una configuración pública o abierta.

Una vez terminadas todas las respuestas, el solicitante debe revisar cuidadosamente la información y firmar electrónicamente la aplicación antes de enviarla.

¿Qué ocurre después de enviar el formulario?

Al finalizar el proceso, el sistema genera una página de confirmación con un código de barras. Ese documento debe conservarse y presentarse durante la entrevista consular cuando esta sea requerida. El envío del DS-160, por sí solo, no completa el proceso de solicitud de visa.

Después, el solicitante debe seguir las instrucciones correspondientes a su sede consular para avanzar con la cita y el pago de la tarifa. Los procedimientos pueden variar según el tipo de visa y el lugar donde se presente la solicitud.

El Formulario DS-160 es un requisito fundamental para quienes solicitan una visa de no inmigrante para Estados Unidos. Shutterstock

Es importante revisar toda la información antes de enviar el formulario. Si posteriormente se detecta un error, el Departamento de Estado recomienda comunicarse con la embajada o consulado donde se realiza el trámite para recibir instrucciones sobre cómo corregirlo.

Además, conviene conservar el número de solicitud y la página de confirmación, ya que son elementos fundamentales para continuar con el proceso y para presentarse a l