Nequi tomó una decisión y deja atrás Bancolombia: qué cambia a partir de julio.

La transición será gradual y ya se conocieron los principales cambios para los usuarios.

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La separación entre Nequi y Bancolombia ya tiene hoja de ruta. Luego de recibir la autorización para convertirse en una compañía de financiamiento independiente, la plataforma comenzará durante el tercer y cuarto trimestre de 2026 el proceso que marcará el fin de su operación bajo la estructura de Bancolombia. Aunque la noticia ha generado inquietud entre millones de colombianos, la compañía aseguró que la transición no modificará el funcionamiento cotidiano de la aplicación ni obligará a realizar trámites adicionales.

La decisión representa uno de los cambios más importantes en el ecosistema financiero digital del país. Sin embargo, para los más de 25 millones de usuarios que utilizan Nequi para recibir dinero, pagar servicios, hacer transferencias o solicitar créditos, la experiencia seguirá siendo prácticamente la misma mientras avanza el proceso de independencia.

¿Por qué Nequi se separa de Bancolombia en 2026?

La transformación responde a una estrategia empresarial con la que Nequi busca consolidarse como una entidad financiera independiente dentro del sistema colombiano.

El paso definitivo comenzó tras la autorización otorgada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la Resolución 2002 del 31 de octubre de 2025, que permitió la creación de Nequi S.A. Compañía de Financiamiento.

Esto significa que la plataforma dejará de operar bajo la estructura de Bancolombia y contará con personería jurídica propia, autonomía administrativa y licencia para desarrollar sus actividades financieras de manera independiente.

No obstante, la separación no implica un rompimiento absoluto entre ambas compañías. Tanto Nequi como Bancolombia continuarán perteneciendo al Grupo Cibest, por lo que seguirán haciendo parte del mismo conglomerado empresarial.

Nequi tomó una decisión y deja atrás Bancolombia: qué cambia a partir de julio.

¿Qué cambia para los usuarios de Nequi a partir de julio?

Aunque el proceso comenzará durante el segundo semestre del año y avanzará entre el tercer y cuarto trimestre de 2026, Nequi fue clara en señalar que los usuarios no tendrán que hacer ningún procedimiento especial.

Entre los aspectos que permanecerán iguales se encuentran:

La aplicación seguirá siendo la misma.

No cambiarán los números de las cuentas.

Los saldos permanecerán intactos.

No será necesario actualizar datos ni realizar migraciones.

Las transferencias, pagos, recargas y demás servicios continuarán funcionando normalmente.

Los canales de atención seguirán disponibles como hasta ahora.

En otras palabras, el cambio será principalmente jurídico y administrativo, sin afectar la experiencia diaria de quienes utilizan la plataforma.

¿Será necesario hacer algún trámite para seguir usando Nequi?

No. La compañía explicó que toda la transición será automática y transparente para los clientes. Esto significa que los usuarios podrán continuar utilizando la aplicación normalmente mientras Nequi culmina los procedimientos regulatorios necesarios para operar de forma completamente independiente.

La recomendación es mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales de la entidad y desconfiar de mensajes que soliciten actualizar datos personales o realizar supuestos procesos de migración.

¿Cambiará la aplicación de Nequi después de la separación?

No. La plataforma explicó que su infraestructura tecnológica ya funciona de manera independiente desde hace varios años, razón por la cual la transición corresponde principalmente a un cambio institucional y no tecnológico.

Esto reduce considerablemente el riesgo de interrupciones en el servicio y evita que los usuarios deban descargar nuevas aplicaciones o modificar la forma en la que administran su dinero.