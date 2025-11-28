Nueva caída de Nequi: clientes reportan que no pueden ingresar a la app, hacer pagos ni transferencias. (Imagen: archivo).

Ya es oficial | El Gobierno modificó la jornada laboral y todos pasarán a trabajar 44 horas por semana en Colombia

La mañana de este viernes 28 de noviembre, numerosos usuarios reportaron dificultades para acceder a Nequi, la billetera digital de Grupo Bancolombia. Varios intentaron realizar pagos sin éxito, mientras que otros no lograron completar transferencias.

Las quejas se multiplicaron rápidamente en redes sociales. Los mensajes señalaban errores al iniciar sesión y advertencias que pedían intentar más tarde. Las fallas, según usuarios, afectaron tanto pagos como transferencias en comercios y transporte.

Por ahora, los clientes están a la espera de un comunicado oficial que informe los tiempos de restablecimiento del servicio. En algunos hilos, usuarios afirmaron que la aplicación mostró el mensaje: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde o consúltalo en nequi.com”.

¿Qué pasó con Nequi y cómo afecta a los usuarios?

Según informó El Tiempo, aún no hay un pronunciamiento oficial de Nequi sobre el origen de la falla. Por ahora, solo se conocen las respuestas publicadas en X, donde la plataforma asegura que su equipo técnico está trabajando para mitigar las afectaciones y restablecer el funcionamiento normal de la aplicación.

Nueva caída de Nequi: clientes reportan que no pueden ingresar a la app, hacer pagos ni transferencias. (Imagen: archivo).

Mientras tanto, la molestia entre los usuarios continúa. Uno de ellos incluso hizo un llamado a la Superintendencia Financiera para evaluar estos casos. “Se ha vuelto costumbre creer que la gente no necesita dinero en la mañana o al amanecer”, escribió, reflejando la frustración generalizada.

De acuerdo con los reportes, la aplicación no permitió iniciar sesión ni procesar cobros, lo que dejó a muchos sin poder pagar en comercios o enviar dinero a otras personas.

Una caída similar ocurrió días atrás

Esta no es la primera vez que la billetera digital presenta fallas recientes. El pasado 19 de noviembre, usuarios en redes sociales reportaron una situación similar. Ese día, además, algunos señalaron interrupciones en las aplicaciones de Bancolombia.

Nueva caída de Nequi: clientes reportan que no pueden ingresar a la app, hacer pagos ni transferencias. (Imagen: archivo).

Algo parecido ocurrió también en dos ocasiones en octubre, incluida la caída simultánea de Nequi y Bancolombia registrada el 24 de ese mes.

En ese entonces, frente a la afectación, Nequi mostró un mensaje similar al actual cuando se intentaba ingresar a la app: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde o consulta en Nequi.com”.