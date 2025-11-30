Se termina la pensión por viudez: las personas no podrán pedir la ayuda económica si no cumplen con este requisito.

En el contexto colombiano, la pensión de sobrevivientes, comúnmente referida como pensión por viudez, proporciona un ingreso al hogar tras el fallecimiento de un afiliado o pensionado. Aunque no se trata de un beneficio novedoso, presenta requisitos estrictos que, de no cumplirse, pueden resultar en la negación o finalización del pago.

Ante los recientes ajustes en el debate sobre pensiones y la reiteración de criterios legales, muchas personas se preguntan cuáles son las condiciones esenciales para conservar este derecho. La regla clave, establecida en el marco de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y sus desarrollos, se centra en la convivencia mínima comprobable con el causante y la ausencia de nueva unión que comprometa la calidad de beneficiario.

Alerta: el requisito que podría privar a personas de pensión por viudez

La autoridad pensional tiene la facultad de negar o extinguir la prestación si el solicitante no acredita convivencia con el fallecido durante un periodo mínimo. En la práctica, se requiere una convivencia continua y verificable, generalmente de al menos cinco años previos, así como la demostración de dependencia económica cuando sea pertinente.

Asimismo, el derecho a la pensión puede perderse en caso de que exista una condena por homicidio o tentativa del causante, si se presenta información falsa o si se incumplen los límites y verificaciones de ingresos cuando estos sean requeridos.

Pensión por viudez: requisitos para acceder y prioridades

Tienen vocación de beneficiarios: cónyuge o compañero(a) permanente con convivencia acreditada; hijos menores y de 18 a 25 años que se encuentren estudiando; hijos con discapacidad sin límite de edad que dependían económicamente; padres y hermanos con invalidez que demuestren dependencia y en ausencia de beneficiarios preferentes.

En situaciones de separación de hecho, la autoridad competente evaluará las pruebas de convivencia y dependencia; la cuota de la pensión podrá distribuirse en función del tiempo de convivencia y la existencia de un compañero(a) permanente. Los pagos en curso se regirán por reglas de transición para salvaguardar a quienes ya perciben la prestación conforme a la normativa vigente.

Documentación esencial para la obtención de la pensión por viudez

Para evitar retrasos o rechazos, es recomendable preparar los siguientes documentos antes de presentar la solicitud en Colpensiones o en su AFP:

Registro civil de defunción : original o copia auténtica.

Prueba de convivencia : declaraciones extrajuicio, certificado de residencia, contratos de arrendamiento, historia clínica familiar o escolar, entre otros.

Dependencia económica (si aplica): certificaciones de ingresos, cuentas conjuntas, envíos periódicos.

Semanas y estado del afiliado: historia laboral del causante, tipo de régimen y calidad de pensionado o cotizante al momento del fallecimiento.