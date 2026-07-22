En Colombia no existe un plazo máximo para cambiar la titularidad de una vivienda tras el fallecimiento del propietario, pero no realizar la sucesión puede generar dificultades para vender, administrar o disponer del inmueble. (Fuente: Shutterstock)

Comprender cuánto tiempo puede permanecer una propiedad a nombre de un titular fallecido y los procedimientos necesarios para transferirla a los herederos es fundamental para prevenir inconvenientes futuros relacionados con obligaciones tributarias, administración y la gestión del inmueble. En Colombia no existe un plazo específico para realizar el cambio de titularidad, aunque existen procesos legales y administrativos que deben adelantarse para formalizar la transferencia de la propiedad a los herederos.

La transmisión de bienes tras el fallecimiento de una persona no solo representa un momento de impacto emocional para sus familiares, sino que también implica una serie de trámites legales y administrativos que los herederos deben gestionar. En Colombia, uno de los bienes más comunes dentro de una herencia es la vivienda familiar, cuyo registro puede continuar a nombre del fallecido incluso durante años después de su muerte si no se adelanta el proceso de sucesión correspondiente.

En Colombia no existe un plazo máximo para cambiar la titularidad de una vivienda tras el fallecimiento del propietario, pero no realizar la sucesión puede generar dificultades para vender, administrar o disponer del inmueble. Freepik

Duración de una casa a nombre del fallecido

Contrario a lo que muchos creen, en Colombia no existe un plazo legal máximo para cambiar la titularidad de una vivienda tras la muerte de su propietario. La ley no establece un tiempo determinado para que los herederos adelanten este trámite, por lo que una casa puede continuar registrada a nombre del fallecido durante años si no se inicia el proceso de sucesión correspondiente.

Sin embargo, aunque no exista un plazo obligatorio para modificar la titularidad de la vivienda, no realizar el proceso de sucesión puede generar complicaciones para los herederos. Mantener un inmueble a nombre de una persona fallecida puede dificultar operaciones como la venta, la constitución de una hipoteca u otros trámites relacionados con la propiedad, debido a que los herederos no figuran oficialmente como titulares hasta que finaliza el proceso de adjudicación y registro correspondiente.

Además, desde una perspectiva legal y administrativa, postergar la sucesión puede generar inconvenientes relacionados con la gestión del inmueble y las obligaciones asociadas a este. Aunque en Colombia no existe un impuesto de sucesiones con un plazo equivalente al establecido en España, los herederos deben tener en cuenta los trámites tributarios y administrativos que correspondan, como el pago de impuestos relacionados con el inmueble y los costos derivados del proceso de sucesión.

En Colombia no existe un plazo máximo para cambiar la titularidad de una vivienda tras el fallecimiento del propietario, pero no realizar la sucesión puede generar dificultades para vender, administrar o disponer del inmueble. Magnific

Proceso de cambio de titularidad en viviendas heredadas: requisitos y tiempos

El primer paso para que una vivienda pase legalmente a nombre de los herederos en Colombia es iniciar el proceso de sucesión y realizar la adjudicación de los bienes. Para esto, es necesario recopilar documentos esenciales como el registro civil de defunción del propietario, los documentos que acrediten la relación de los herederos, los certificados de tradición y libertad del inmueble y la documentación que permita identificar los bienes que hacen parte de la herencia.

Una vez adelantada la sucesión y realizada la adjudicación del inmueble, se debe elaborar la escritura pública correspondiente ante notaría cuando el trámite se realiza por esta vía. Con la escritura en mano, el siguiente paso clave es inscribir la transferencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que la vivienda figure oficialmente a nombre de los nuevos propietarios. Este registro permite que los herederos puedan ejercer sus derechos sobre el inmueble y realizar operaciones legales sobre este.

A diferencia de otros trámites con plazos establecidos, en Colombia no existe un tiempo máximo para realizar la inscripción del inmueble heredado, ya que depende de cuándo los herederos decidan adelantar el proceso de sucesión. Una vez presentada la documentación requerida ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y cumplidos los requisitos correspondientes, el trámite de inscripción sigue los tiempos administrativos establecidos por la entidad.

Además de actualizar la titularidad del inmueble en el registro, es recomendable verificar que la información del propietario también esté actualizada ante las entidades correspondientes, como las autoridades tributarias municipales encargadas del impuesto predial. Esto ayuda a evitar inconvenientes relacionados con cobros, administración del inmueble y futuras gestiones sobre la propiedad.

Impacto y peligros de postergar el trámite

Desde una perspectiva administrativa y legal, retrasar el proceso de sucesión puede generar dificultades para los herederos, especialmente cuando necesitan disponer del inmueble o realizar algún trámite relacionado con la propiedad. Aunque en Colombia no existe un plazo obligatorio para adelantar este procedimiento, dejar pasar demasiado tiempo puede aumentar la posibilidad de conflictos entre familiares, complicar la identificación de los beneficiarios o dificultar la gestión del inmueble.

Aunque la legislación no impide que una vivienda permanezca registrada a nombre del fallecido, demorar el cambio de titularidad puede traer problemas prácticos y legales. Los herederos no podrán vender formalmente la propiedad, hipotecarla o realizar otros negocios jurídicos como propietarios hasta que finalice el proceso de sucesión y el inmueble quede registrado a su nombre, lo que puede dificultar decisiones importantes si se necesita liquidez o se busca disponer del bien.

Aunque una vivienda puede continuar a nombre del fallecido durante años, la realización de la sucesión, la adjudicación de los bienes y la inscripción del inmueble en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos son pasos fundamentales para que los herederos puedan ejercer plenamente sus derechos sobre la propiedad. Actuar con información adecuada y adelantar estos trámites oportunamente permite evitar inconvenientes futuros y brinda mayor seguridad jurídica sobre el inmueble.