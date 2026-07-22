La reducción de la jornada laboral comenzó a regir en todo el país desde el 15 de julio. (Fuente: Shutterstock).

La reducción definitiva de la jornada laboral ya comenzó a aplicarse en Colombia y, con ella, surgieron dudas sobre el futuro de algunos beneficios que venían recibiendo los trabajadores. Uno de los principales interrogantes es qué ocurrirá con la jornada semestral destinada a compartir en familia, conocida como el Día de la Familia.

Según explicó el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo Jassir, en una entrevista con Noticias Caracol, este beneficio no desaparece automáticamente con la implementación de la jornada máxima de 42 horas semanales, aunque sí cambia la manera en que podrá aplicarse.

Desde el 15 de julio, la jornada ordinaria pasó de 44 a 42 horas semanales como parte de la implementación final de la Ley 2101 de 2021. La reducción no implica disminución salarial y busca favorecer un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal de los empleados.

¿El Día de la Familia seguirá existiendo con la jornada de 42 horas?

Aunque durante la discusión de la reforma surgieron interpretaciones sobre una posible eliminación del beneficio, el Gobierno aclaró que la jornada semestral para la familia podrá mantenerse bajo un nuevo esquema.

El Gobierno explicó cómo podrá mantenerse el Día de la Familia tras la entrada en vigor de las 42 horas semanales. Freepik

El viceministro Iván Jaramillo señaló que ahora dependerá de la decisión de cada empleador y de la coordinación que establezca con las cajas de compensación familiar. Es decir, ya no funcionará como una obligación en las mismas condiciones anteriores, sino como una alternativa que las empresas podrán implementar de manera voluntaria.

De acuerdo con el funcionario, la reforma laboral dejó abierta esa posibilidad para que las compañías continúen ofreciendo este espacio de integración si así lo consideran conveniente.

Por qué el Gobierno considera importante conservar este beneficio

Durante la entrevista, Jaramillo sostuvo que este tipo de jornadas han demostrado efectos positivos tanto para los trabajadores como para las empresas.

Según explicó, facilitar espacios para compartir con la familia contribuye a mejorar la calidad de vida de los empleados, fortalece el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y puede traducirse en mayores niveles de productividad.

El funcionario agregó que diversos países también avanzan hacia jornadas laborales más cortas bajo la premisa de que el desempeño no debe medirse únicamente por la cantidad de horas trabajadas, sino por los resultados obtenidos.

Así se distribuirán las nuevas 42 horas laborales

La legislación permite que empleadores y trabajadores acuerden cómo distribuir las 42 horas semanales en jornadas de cinco o seis días, siempre respetando un día obligatorio de descanso.

Además, la normativa mantiene la prohibición de reducir el salario como consecuencia de la disminución de la jornada máxima legal.

El viceministro recordó también que la reforma incorporó un límite de ocho horas diarias de trabajo, siguiendo recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de evitar que la reducción semanal se traduzca en jornadas excesivamente largas.