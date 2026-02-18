El inicio de 2026 trae cambios concretos para millones de usuarios de billeteras virtuales en Colombia. La actualización anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), fijada en $52.374, obligó a las plataformas a recalcular los montos máximos permitidos y los umbrales a partir de los cuales se generan impuestos. Con este nuevo valor, las denominadas cuentas de bajo monto solo podrán mover hasta 210,5 UVT al mes, es decir, $11.024.727. En ese cálculo se suman todas las operaciones realizadas durante el periodo mensual: transferencias, pagos, depósitos y retiros. Si el usuario alcanza ese límite, la aplicación bloqueará nuevas transacciones hasta que comience el siguiente mes. La única alternativa para ampliar la capacidad operativa es convertir el depósito simplificado en una cuenta de ahorros tradicional, lo que elimina el tope mensual pero implica nuevos requisitos. Otro punto clave es el comportamiento del 4x1.000 o Gravamen a los Movimientos Financieros. Para 2026, el cobro se activa cuando los movimientos mensuales superan las 65 UVT, equivalentes a $3.404.310. A partir de ese monto, se aplica el impuesto del 0,4 % sobre el excedente. La norma mantiene una condición esencial: cada persona solo puede tener una cuenta exenta en todo el sistema financiero. Si el beneficio ya está asignado a un banco tradicional, los movimientos en la billetera digital generarán el cobro correspondiente. En contraste, cuando el usuario formaliza su billetera como cuenta de ahorros exenta, puede realizar operaciones libres del impuesto hasta $18.330.000 mensuales. En el caso de DaviPlata, además del límite global mensual, existen restricciones específicas por tipo de operación que pueden afectar el uso diario si no se tienen en cuenta. Estas restricciones incluyen: Quienes necesiten superar los límites mensuales deberán migrar su cuenta a una modalidad ordinaria. Ese trámite tiene un costo único de $15.000 y se convierte en un paso obligatorio para usuarios que manejan montos superiores a los permitidos bajo el esquema simplificado.