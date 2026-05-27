Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 27 de mayo de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.272,83 pesos colombianos.

La cotización del Euro ha retrocedido: -1.31% en la última semana y -9.57% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana es del 15.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 16.53%.

En las últimas dos sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro alternó alzas y bajas, encadenó tres caídas en la mitad y cerró con dos avances; no hubo sesiones planas.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 27 de mayo de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 427283.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 854566.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 2136415.05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra euros en Colombia solo en bancos y casas de cambio autorizados por la Superintendencia Financiera; compara el tipo de cambio del día y las comisiones. Evita intermediarios informales, usa transferencias o pagos electrónicos y exige factura y comprobante.

Para vender, acude a entidades reguladas y confirma la tasa de compra y los costos antes de cerrar. No entregues efectivo en la calle; verifica la identidad del operador, realiza la operación en sede segura y conserva los soportes, cumpliendo la normativa vigente.