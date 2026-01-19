En esta noticia
El Gobierno, a través de la DIAN, señala que dentro de los procesos de cobro coercitivo es posible ordenar retenciones sobre cuentas bancarias y bienes de los contribuyentes morosos.
No se trata de una medida inmediata: se aplica cuando existen deudas firmes y el ciudadano ignora los avisos o no firma acuerdos de pago.
Ante los requerimientos formales de la DIAN (mandamientos de pago, citaciones o notificaciones), quienes no atiendan o no regularicen su estado pueden ser incluidos en la lista prioritaria de acciones cautelares.
El procedimiento está sustentado en el Estatuto Tributario y la normativa vigente; por eso es esencial mantener RUT y datos de contacto actualizados para no perder notificaciones.
Estas serán las cuentas bancarias retenidas por el Gobierno
Ingresan a esta lista los quienes cometan este error: aquellos que tienen deudas ejecutoriadas (impuestos, sanciones o intereses) y han ignorado requerimientos o no han firmado acuerdos de pago. La DIAN puede retener tanto cuentas bancarias como sueldos y propiedades dentro de los márgenes legales, además de inscribir medidas sobre inmuebles y vehículos.
La medida se aplicará mediante una notificación oficial del mandamiento de pago y respetará la protección parcial de inembargabilidad prevista por la ley para ciertos ingresos.
Cómo evitar la retención de cuentas bancarias y bienes
Las principales recomendaciones para evitar una medida son: responde con oportunidad a los avisos y confirma que tu RUT esté correcto para recibir alertas. Si ya tienes deuda activa, solicita acuerdo de pago o programa de normalización. Conserva constancias y comprobantes en caso de errores administrativos.
Si fuiste objeto de retención, podés solicitar el levantamiento con soporte de pago, oponerte por exceso cuando la medida supere la deuda, o acreditar la inembargabilidad en cuentas protegidas por mínimo vital.
Los documentos clave para responder a la DIAN
Ten preparados estos soportes para contestar a tiempo y evitar medidas cautelares:
- Mandamiento de pago y avisos: guarda copias y revisa plazos límite.
- Certificados de deuda e intereses: documentos con valores actualizados.
- RUT y contacto: correo y dirección confirmados para recibir notificaciones.
- Solicitud de acuerdo: carta y garantías cuando sea necesario.