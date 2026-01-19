En esta noticia

El Gobierno, a través de la DIAN, señala que dentro de los procesos de cobro coercitivo es posible ordenar retenciones sobre cuentas bancarias y bienes de los contribuyentes morosos.

No se trata de una medida inmediata: se aplica cuando existen deudas firmes y el ciudadano ignora los avisos o no firma acuerdos de pago.

Te puede interesar

Es un hecho | El Gobierno cambió la jornada laboral y todos trabajarán 42 horas por semana a partir de esta fecha

Te puede interesar

Se termina la licencia de conducción para los adultos mayores: no podrán obtenerla sin cumplir este requisito

Ante los requerimientos formales de la DIAN (mandamientos de pago, citaciones o notificaciones), quienes no atiendan o no regularicen su estado pueden ser incluidos en la lista prioritaria de acciones cautelares.

El procedimiento está sustentado en el Estatuto Tributario y la normativa vigente; por eso es esencial mantener RUT y datos de contacto actualizados para no perder notificaciones.

Estas serán las cuentas bancarias retenidas por el Gobierno

Ingresan a esta lista los quienes cometan este error: aquellos que tienen deudas ejecutoriadas (impuestos, sanciones o intereses) y han ignorado requerimientos o no han firmado acuerdos de pago. La DIAN puede retener tanto cuentas bancarias como sueldos y propiedades dentro de los márgenes legales, además de inscribir medidas sobre inmuebles y vehículos.

La DIAN tiene la facultad de retener fondos o bienes (Fuente: archivo).
La DIAN tiene la facultad de retener fondos o bienes (Fuente: archivo).

La medida se aplicará mediante una notificación oficial del mandamiento de pago y respetará la protección parcial de inembargabilidad prevista por la ley para ciertos ingresos.

Cómo evitar la retención de cuentas bancarias y bienes

Las principales recomendaciones para evitar una medida son: responde con oportunidad a los avisos y confirma que tu RUT esté correcto para recibir alertas. Si ya tienes deuda activa, solicita acuerdo de pago o programa de normalización. Conserva constancias y comprobantes en caso de errores administrativos.

Si fuiste objeto de retención, podés solicitar el levantamiento con soporte de pago, oponerte por exceso cuando la medida supere la deuda, o acreditar la inembargabilidad en cuentas protegidas por mínimo vital.

Confirmado.Adiós a la visa y el pasaporte: EE.UU permitirá la entrada legal al país a todos los extranjeros que puedan mostrar este documento
Alegría.Ya es oficial | El Gobierno decretó feriado nacional el lunes 23 en todo el país: habrá un nuevo fin de semana largo
Reforma.Confirmado por MinTrabajo: será obligatorio registrar a las empleadas domésticas en la ARL para no enfrentar sanciones

Los documentos clave para responder a la DIAN

Ten preparados estos soportes para contestar a tiempo y evitar medidas cautelares:

  • Mandamiento de pago y avisos: guarda copias y revisa plazos límite.
  • Certificados de deuda e intereses: documentos con valores actualizados.
  • RUT y contacto: correo y dirección confirmados para recibir notificaciones.
  • Solicitud de acuerdo: carta y garantías cuando sea necesario.