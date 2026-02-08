En Colombia, la Ley de Sucesiones establece las directrices para la distribución de los bienes de una persona tras su deceso. En el caso de que exista un testamento válido, este documento tiene prioridad sobre cualquier otra modalidad de herencia. No obstante, es posible que un juez lo declare inválido si determina que el testador no poseía la plena capacidad mental en el momento de su redacción. En tal situación, la herencia se tramita bajo el régimen de sucesión intestada, donde la ley determina quiénes son los herederos y la proporción que les corresponde, sin considerar las disposiciones del fallecido en su testamento. En el contexto de la validez de un testamento en Colombia, es fundamental considerar que puede carecer de validez si se demuestra que el testador: Frente a cualquiera de estas situaciones, los tribunales pueden declarar inválido el testamento y ordenar que la herencia se distribuya conforme al régimen de sucesión intestada. En ausencia de un testamento válido, la legislación establece que los bienes del difunto se distribuyan de acuerdo con las disposiciones de la sucesión intestada. Este proceso es regulado por el Código Civil, que establece un orden específico de herederos: De este modo, la legislación asegura que el cónyuge o pareja permanente siempre tenga un papel en la sucesión, incluso en presencia de otros beneficiarios. En caso de que un testamento sea anulado, la voluntad manifestada por el difunto pierde su validez y la distribución de los bienes se llevará a cabo conforme a lo estipulado por la ley. Esta situación puede dar lugar a conflictos entre los familiares, especialmente cuando el documento contenía cláusulas que otorgaban beneficios específicos a determinadas personas. Por consiguiente, es esencial que las partes implicadas en un proceso sucesorio obtengan orientación jurídica, para que la distribución del patrimonio se realice conforme a lo que establece la legislación colombiana.