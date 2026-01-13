Emergencia económica: ministerios no responden y se retrasa el debate político en el Senado.

La declaratoria de emergencia económica sigue generando tensiones en el Congreso, mientras el debate de control político en el Senado continúa sin una fecha definida. Aunque se esperaba que la discusión se realizara en los primeros días del año legislativo, distintos factores administrativos y políticos mantienen el tema en suspenso.

La medida adoptada por el Gobierno, sustentada en la grave situación fiscal y en compromisos relacionados con el sistema de salud, despertó inquietudes en varios sectores políticos. Sin embargo, el intercambio de argumentos aún no llega al recinto, lo que alimenta cuestionamientos sobre los tiempos y las explicaciones oficiales.

En este escenario, crece la expectativa por conocer los fundamentos completos del decreto y el alcance real de la emergencia económica. El trasfondo del aplazamiento del debate se entiende al analizar el rol de los ministerios citados y las respuestas que todavía no llegaron al Senado.

Debate de control político y emergencia económica en el Senado

El debate de control político por la emergencia económica fue anunciado formalmente tras la expedición del decreto presidencial, pero su realización quedó condicionada al envío previo de un cuestionario a los ministros involucrados. Según fuentes del Congreso, varias carteras no remitieron a tiempo las respuestas, lo que impidió avanzar con la citación en plenaria.

Ministerios como Agricultura, Igualdad y Cultura solicitaron prórrogas para contestar, mientras que Justicia respondió sin abordar el fondo del asunto, y otras dependencias aún no entregaron información. Esta situación fue determinante para que la mesa directiva del Senado postergara el debate previsto.

Cuestionamientos políticos y críticas a la emergencia económica

Desde la oposición y sectores independientes, el foco del control político está puesto en la constitucionalidad de la emergencia económica. Los senadores advierten que las razones expuestas por el Ejecutivo podrían no cumplir con el requisito de ser hechos sobrevinientes e imprevistos, tal como exige la Constitución.

El senador Carlos Fernando Motoa expresó públicamente que el Gobierno estaría eludiendo el debate y cuestionó que se pretendan nuevos impuestos vía decreto, luego de que el Congreso negara la ley de financiamiento para cubrir un faltante presupuestal. En paralelo, el presidente del Senado, Lidio García, reiteró su disposición para que el debate se realice y para que el país conozca qué hay detrás del decreto de emergencia económica, una vez se complete la información requerida.