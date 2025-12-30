Este es el cálculo final para saber cuánto le corresponde que le paguen si trabaja el 1 de enero de 2026. (Imagen: Shutterstock)

De acuerdo con el calendario oficial, este jueves 1 de enero de 2026, día en que se celebra el Año Nuevo, será feriado en Colombia y en gran parte del mundo. Al tratarse de una fecha no laborable, muchos trabajadores se preguntan cuánto deben recibir si les corresponde trabajar durante esta jornada especial.

El Año Nuevo hace parte de los 18 festivos obligatorios programados para el 2026, por lo que millones de personas aprovechan este día para descansar y compartir en familia. Sin embargo, algunas empresas mantienen sus operaciones, lo que hace fundamental que los empleados conozcan qué pago adicional les corresponde.

Con la reforma laboral ya aprobada y en vigencia en todo el país, tener claridad sobre cómo se remunera el trabajo en días festivos es clave para evitar confusiones, retrasos en los pagos o posibles incumplimientos por parte de los empleadores.

¿Cómo se pagará el feriado de Año Nuevo en Colombia?

La reforma laboral fijó nuevos criterios para el pago de los días feriados trabajados. El objetivo de la nueva normativa es establecer un recargo del 100% sobre el salario ordinario, proporcional a las horas laboradas durante domingos y festivos. No obstante, esta medida se aplicará de forma progresiva.

Este es el cálculo final para saber cuánto le corresponde que le paguen si trabaja el 1 de enero de 2026. (Fuente: archivo) Nelson Hernandez Chitiva

El aumento en el recargo se implementará de la siguiente manera:

Desde julio de 2025 : el pago por trabajo dominical y festivo será del 80% adicional.

Desde julio de 2026: se elevará al 90%.

Desde julio de 2027: alcanzará el 100%.

Por lo tanto, quienes trabajen durante el feriado de este jueves deberán recibir un pago equivalente a su jornada habitual multiplicada por 1.8. En caso de incluirse horas nocturnas, extras o dominicales adicionales, el valor final a percibir será aún mayor.

¿Cómo se celebra el Año Nuevo en Colombia?

El Año Nuevo en Colombia se vive como una fiesta de cierre y renovación, marcada por reuniones familiares, celebraciones nocturnas y una fuerte carga simbólica. La noche del 31 de diciembre suele estar acompañada de cenas especiales, música, pólvora en algunas regiones y el tradicional conteo regresivo para recibir el primero de enero entre abrazos, brindis y buenos deseos.

Familias y amigos se reúnen la noche del 31 de diciembre para recibir el Año Nuevo en Colombia. (Imagen: Shutterstock)

Entre las costumbres más arraigadas están los rituales de fin de año, como usar ropa interior amarilla para atraer la buena suerte, dar la vuelta a la manzana con una maleta para augurar viajes, comer las doce uvas al ritmo de las campanadas y quemar el muñeco de Año Viejo, una práctica simbólica que representa dejar atrás lo negativo del año que termina.

En ciudades y municipios, plazas, malecones y espacios públicos se convierten en puntos de encuentro para conciertos, espectáculos y celebraciones colectivas, mientras que el inicio del nuevo año se asume como un momento de reflexión, nuevos propósitos y esperanza para las familias colombianas.