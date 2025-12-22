Confirmado por el Gobierno: disponen fechas límite para el pago de impuestos en 2026 (Fuente: archivo).

El pago de impuestos en Bogotá vuelve a ocupar un lugar central en la planeación financiera de hogares y empresas, luego de que el Distrito confirmara las fechas clave que regirán durante 2026. El calendario define no solo los vencimientos, sino también los beneficios disponibles para quienes cumplan dentro de los plazos establecidos.

La Secretaría Distrital de Hacienda publicó este esquema fijando las condiciones para los principales tributos y busca evitar sanciones, intereses y sobrecostos asociados a pagos fuera de tiempo. El cronograma, además, apunta a facilitar la organización del presupuesto familiar y empresarial, al ofrecer descuentos por pronto pago y modalidades que permiten distribuir las obligaciones a lo largo del año.

En palabras de la entidad, cumplir con estas fechas también tiene un impacto directo en la ciudad. “Pagar los impuestos a tiempo permite que Bogotá cuente con los recursos para ejecutar obras, inversión social, seguridad e infraestructura, y ayuda a los contribuyentes a evitar afanes, intereses y sanciones”, señaló Pablo Verástegui, director de Impuestos de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Impuesto predial: fechas clave y beneficios por anticiparse

Uno de los gravámenes de mayor peso para los ciudadanos es el impuesto predial, cuyo calendario para 2026 ya quedó definido. Quienes cancelen el valor total antes del 17 de abril podrán acceder a un descuento del 10%, un incentivo pensado para aliviar el impacto del tributo en los primeros meses del año.

Ya se conocen las principales fechas para el pago de impuestos en Bogotá en 2026 (Fuente: archivo). Andrzej Rostek

Para quienes no utilicen esta opción, el plazo máximo para pagar sin descuento será el 10 de julio de 2026. Además, seguirá disponible el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), que permite dividir el monto en cuatro pagos iguales y sin intereses, siempre que la declaración inicial se haga antes del 8 de mayo.

Impuesto de vehículos: pronto pago y alternativa en cuotas

El impuesto de vehículos también tendrá estímulos por cumplimiento anticipado. Los propietarios que paguen hasta el 15 de mayo de 2026 obtendrán un descuento del 10%, mientras que el límite sin beneficio se extenderá hasta el 24 de julio del mismo año.

Para este tributo, el SPAC permitirá cancelar el valor en dos cuotas iguales y sin intereses. El requisito será presentar la declaración inicial antes del 12 de junio, con vencimientos programados para el 3 de julio y el 4 de septiembre de 2026.

Otros tributos y obligaciones que no se pueden pasar por alto

El calendario también incluye fechas específicas para el ICA, el ReteICA y otros impuestos distritales, cuyos plazos varían según la actividad económica. La Secretaría recomendó revisar la resolución completa para no incurrir en incumplimientos.

A esto se suma el aporte voluntario, una opción que permite adicionar hasta un 10 % al valor del impuesto para financiar proyectos de ciudad. Con corte a noviembre de 2025, este mecanismo recaudó más de 1.578 millones de pesos. Finalmente, se recordó que el ReteICA del bimestre noviembre-diciembre de 2025 deberá declararse y pagarse a más tardar el 16 de enero de 2026.