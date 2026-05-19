Descubren el auténtico origen de las pirámides de Egipto: se fabricaron con una tecnología muy avanzada (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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El enigma que envuelve las pirámides de Egipto ha cautivado a historiadores, arqueólogos y viajeros a lo largo de los siglos. La exactitud arquitectónica y la monumentalidad de las piedras empleadas han suscitado diversas teorías, que abarcan desde la intervención humana hasta técnicas más avanzadas y desconocidas.

Un estudio reciente publicado en PLOS ONE presenta una hipótesis original sobre la manera en que se levantaron estas edificaciones.

¿Cómo se construyeron las pirámides de Egipto?

La investigación detalla que el Gisr el-Mudir funcionaba como una especie de presa de retención de sedimentos, regulando el flujo de agua y creando un lago temporal que suministraba agua para las tareas de elevación. Mientras tanto, la sección sur del foso seco contenía compartimentos que actuaban como un sistema de purificación y retención, asegurando que el agua utilizada estuviera libre de partículas que pudieran obstruir el mecanismo.

La Pirámide Escalonada del faraón Djoser, erigida hace aproximadamente 4650 años, constituye el primer intento de los egipcios de levantar una construcción monumental completamente con bloques de piedra tallada.

El innovador estudio sobre cómo se construyeron las pirámides de Egipto y su sistema hidráulico.

Este método no solo facilita la explicación del transporte y posicionamiento de los enormes bloques, sino que también demuestra un conocimiento avanzado de hidráulica.

El estudio indica que los egipcios podrían haber creado un sistema de elevación hidráulica interno, que operaba de manera similar a un volcán: el agua sedimento-libre del foso seco habría sido usada para levantar los bloques desde el centro de la pirámide hacia los niveles superiores.

¿Cómo los egipcios convirtieron a las inundaciones en oportunidad?

Antes de la Cuarta Dinastía, uno de los principales desafíos que enfrentaban los antiguos egipcios no era la carencia de agua, sino su abundancia. Las crecidas anuales del Nilo solían inundar los sitios de construcción, causar daños a materiales como la madera y complicar el transporte de suministros. Sin embargo, en lugar de oponerse a este fenómeno natural, los ingenieros egipcios lograron convertirlo en una ventaja, aprovechando la fuerza del agua como un recurso fundamental para la construcción.

Este enfoque representó un cambio fundamental en la arquitectura monumental del Antiguo Egipto. En tan solo una generación, el tamaño de los bloques de piedra utilizados en las obras se duplicó. Para la época de la edificación de la Gran Pirámide de Keops, aproximadamente en el año 2550 a.C., los bloques ya pesaban más de cinco toneladas.

Según las estimaciones de los especialistas, el traslado de estas enormes piezas mediante rampas tradicionales habría requerido un mínimo de 4000 obreros trabajando de manera continua, mientras que la implementación de un sistema hidráulico de elevación habría disminuido considerablemente la dependencia de la fuerza laboral.

¿Cómo es la ingeniería egipcia?

Este enfoque explica cómo pudieron levantar toneladas de piedra y mantener la precisión geométrica que caracteriza a estas pirámides. Además, el uso estratégico del agua representa un ejemplo temprano de ingeniería sostenible, donde los recursos naturales se integraban de manera eficiente al diseño arquitectónico.

El hallazgo de este sistema sugiere que los antiguos arquitectos egipcios poseían conocimientos sofisticados de ingeniería hidráulica, probablemente aplicados también en la construcción de canales y transporte de piedras por barcazas.

Lejos de depender únicamente de fuerza humana y rampas, los constructores del Antiguo Egipto diseñaron soluciones inteligentes que optimizaban los recursos disponibles y aceleraban el proceso de construcción.