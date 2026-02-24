El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó cambios en el calendario de pagos de los programas sociales para 2026 y definió las fechas de los giros de Renta Ciudadana durante el primer semestre del año. La entidad informó que los desembolsos arrancarán en febrero y se extenderán de manera escalonada hasta mitad de año, dependiendo del ciclo asignado a cada hogar. La actualización del cronograma impacta a millones de familias que reciben transferencias monetarias como apoyo frente a la pobreza y la vulnerabilidad económica, por lo que es clave verificar las fechas exactas y evitar contratiempos al momento de reclamar los recursos. El primer ciclo de pago de Renta Ciudadana en 2026 inició el 20 de febrero, según el calendario oficial. Desde esa fecha comenzaron los giros para los hogares priorizados en la línea de Valoración del Cuidado y demás componentes activos del programa. Los desembolsos se realizan de manera progresiva, por lo que no todos los beneficiarios reciben el dinero el mismo día. Prosperidad Social recomienda estar atentos al mensaje de texto que confirma lugar y modalidad de pago. Para este ciclo, los montos pueden oscilar entre 220.000 y 500.000 pesos, dependiendo de la composición del hogar y su clasificación en el Sisbén IV. El cronograma del primer semestre quedó organizado así: Estos pagos hacen parte de la programación presupuestal definida por el Gobierno Nacional para garantizar continuidad en las transferencias a hogares en pobreza extrema. Renta Ciudadana está dirigida principalmente a: La focalización se realiza con base en la información registrada en el Sisbén IV, por lo que tener los datos actualizados es un requisito indispensable para permanecer activo en el programa. Para verificar si un hogar está incluido en el listado de pagos, se debe: También se puede acudir a las oficinas regionales del Departamento para la Prosperidad Social o comunicarse a las líneas oficiales de atención: El ajuste en el calendario no solo incluye Renta Ciudadana. Otros programas también tienen fechas definidas: