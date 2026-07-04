La DIAN iniciará el calendario de declaración de renta para personas naturales el próximo 12 de agosto de 2026. (Fuente: Edición propia)

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó el calendario para la presentación de la declaración de renta de personas naturales correspondiente al año gravable 2025. El proceso comenzará el próximo 12 de agosto y se extenderá hasta el 26 de octubre de 2026, con fechas asignadas según los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT).

De acuerdo con el Comunicado de Prensa 090 de la DIAN, cerca de siete millones de personas naturales deberán presentar la declaración este año, con una expectativa de recaudo cercana a 6,1 billones de pesos.

Cuáles son las fechas para presentar la declaración de renta en 2026

La DIAN estableció el calendario de vencimientos de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. Para agosto, las fechas de declaración y pago quedaron distribuidas de la siguiente manera:

12 de agosto: NIT terminados en 01 y 02.

13 de agosto: NIT terminados en 03 y 04.

14 de agosto: NIT terminados en 05 y 06.

18 de agosto: NIT terminados en 07 y 08.

19 de agosto: NIT terminados en 09 y 10.

20 de agosto: NIT terminados en 11 y 12.

21 de agosto: NIT terminados en 13 y 14.

24 de agosto: NIT terminados en 15 y 16.

25 de agosto: NIT terminados en 17 y 18.

26 de agosto: NIT terminados en 19 y 20.

27 de agosto: NIT terminados en 21 y 22.

28 de agosto: NIT terminados en 23 y 24.

31 de agosto: NIT terminados en 25 y 26.

El cronograma continuará durante septiembre y concluirá en octubre. La entidad recomendó consultar con anticipación la fecha exacta que corresponde a cada contribuyente para evitar retrasos en la presentación de la declaración.

Cerca de siete millones de contribuyentes deberán cumplir con esta obligación correspondiente al año gravable 2025. Shutterstock

¿Quiénes deben presentar la declaración de renta?

La declaración que se presenta durante 2026 corresponde al año gravable 2025. De acuerdo con la DIAN, estarán obligadas a declarar las personas naturales que durante ese período hayan cumplido al menos una de las siguientes condiciones:

Tener un patrimonio bruto igual o superior a 224.095.500 pesos al 31 de diciembre de 2025.

Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 69.718.600 pesos durante 2025.

Registrar consumos con tarjeta de crédito por al menos 69.718.600 pesos .

Haber realizado compras o consumos por un valor igual o superior a 69.718.600 pesos .

Registrar consignaciones, depósitos o inversiones financieras por ese mismo monto o superior.

Haber sido responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA) al 31 de diciembre de 2025.

La DIAN también recordó que presentar la declaración no implica necesariamente que el contribuyente deba pagar impuesto, ya que el resultado dependerá de factores como deducciones, rentas exentas, descuentos tributarios y retenciones aplicables.

La DIAN ofrecerá jornadas de orientación

Como parte del inicio de la temporada tributaria, la entidad programó diez transmisiones en vivo entre el 17 de junio y el 19 de agosto de 2026 para orientar a los contribuyentes sobre el proceso.

Durante estas jornadas se abordarán temas relacionados con la obligación de declarar, el cálculo del impuesto, el tratamiento de distintos tipos de ingresos, las herramientas digitales disponibles y recomendaciones para proteger la información personal durante el trámite.

Las recomendaciones de la DIAN para evitar sanciones

La entidad aconsejó revisar con suficiente anticipación la documentación necesaria y utilizar las herramientas digitales habilitadas para facilitar el proceso.

Entre ellas se encuentra Ayuda Renta, un aplicativo que permite elaborar un borrador de la declaración antes de presentarla oficialmente. Además, en las próximas semanas estará disponible la información exógena que servirá de apoyo para diligenciar el formulario.

La DIAN también puso a disposición de los contribuyentes un micrositio con tutoriales, videos, instructivos y capacitaciones gratuitas, así como un ciclo de transmisiones en vivo que se realiza todos los miércoles hasta agosto, donde especialistas responden las dudas más frecuentes sobre la declaración de renta y explican el uso de las herramientas disponibles.