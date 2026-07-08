Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 8 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.791,47 pesos colombianos.

En el mercado del euro, la cotización retrocedió ligeramente en la última semana (-0.41%) y registró una caída más pronunciada en el último año (-17.25%), mostrando una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 23.75%, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 18.50%.

En la última sesión el Euro subió frente al peso colombiano.

El euro mostró volatilidad sin tendencia clara en los últimos 10 días: inició con dos avances, encadenó tres retrocesos a mitad del periodo y cerró con un leve rebote, dejando un balance prácticamente plano.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 8 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, a 3,791.47 pesos colombianos por euro, es de 379,147.00 pesos; 200 euros cuestan 758,294.00 pesos y 500 euros, 1,895,735.00 pesos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Usa bancos, IMC o casas de cambio autorizadas; verifica su registro (Superfinanciera/DIAN), compara TRM, tasas y comisiones y pide comprobante.

Evita cambistas informales; prefiere transferencias o pagos electrónicos, revisa la autenticidad de los billetes y evita llevar mucho efectivo.