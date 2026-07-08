Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 8 de julio de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.323 pesos colombianos.

En el mercado del Dólar, la cotización retrocedió -1.90% en la última semana y acumula -14.19% en el último año, señalando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.22%.

En la última sesión, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En 10 días, el dólar alternó al inicio, encadenó cuatro caídas, rebotó dos jornadas y cerró con leve baja, dejando un balance final negativo.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y posibles movimientos favorables en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este miércoles, 8 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, con un valor por unidad de 3323.0 pesos colombianos, es de 332300.0 pesos; 200 dólares cuestan 664600.0 pesos y 500 dólares cuestan 1661500.0 pesos.