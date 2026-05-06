Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este miércoles, 6 de mayo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.356,77 pesos colombianos. La cotización del euro subió 3.55% en la última semana, pero cayó 7.00% en el último año, señalando un rebote reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 23.68%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.15%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. El euro subió frente al peso colombiano en las últimas tres sesiones. En los últimos 10 días, el euro mostró alternancia inicial, una corrección con pausa a mitad de periodo y un cierre con tres avances seguidos, dejando un sesgo alcista pese a la volatilidad. La cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este miércoles, 6 de mayo de 2026, Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, a un precio de 4356.77 pesos colombianos por euro, pagarán 435,677.00 pesos colombianos; 200 euros costarán 871,354.00 pesos colombianos y 500 euros, 2,178,385.00 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: