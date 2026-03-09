El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio del Trabajo iniciaron los pagos de un subsidio pensional que beneficiará a miles de mujeres en Colombia durante 2026. El programa reconoce la labor de las exmadres comunitarias y exmadres sustitutas, otorgando recursos económicos para garantizar su sustento durante la vejez. Las autoridades confirmaron que los recursos están garantizados y que los trámites administrativos y presupuestales se completaron. El Fondo de Solidaridad Pensional, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, indicó que los pagos correspondientes a los meses de enero y febrero estarán disponibles entre el 5 y el 23 de marzo de 2026. Más de 5000 mujeres podrán reclamar el subsidio en los puntos autorizados por el Fondo, recibiendo montos que superan el millón de pesos por beneficiaria. Las entidades encargadas mantienen seguimiento permanente para asegurar que los pagos se realicen de manera ordenada, segura y oportuna, sin condicionar la entrega a ninguna afiliación política. El subsidio está dirigido a exmadres comunitarias y exmadres sustitutas que cumplan con ciertos requisitos legales. Entre ellos, haber trabajado en los hogares del ICBF durante al menos 10 años, tener 57 años o más si es mujer (62 años si es hombre), y no reunir los requisitos para acceder a pensión formal. Además, no deben ser beneficiarias de otros programas de ahorro o pensión como BEPS y deben acreditar su condición de retiro según las fechas establecidas por la ley: 16 de junio de 2011 para madres comunitarias y 24 de noviembre de 2015 para madres sustitutas. El cumplimiento de estos criterios garantiza que el subsidio se otorgue de manera justa y transparente. Las beneficiarias deben acercarse a un centro zonal del ICBF, donde recibirán asesoría para realizar los trámites necesarios. Los pagos se entregan directamente, y las fechas establecidas para reclamar los subsidios correspondientes a enero y febrero de 2026 son del 5 al 23 de marzo. El Fondo de Solidaridad Pensional destacó que no se exige certificado electoral ni participación política alguna para acceder al beneficio. El proceso está diseñado para ser seguro, ordenado y accesible, asegurando que cada mujer reciba el monto correspondiente según sus años de servicio en el ICBF. El monto del subsidio depende del tiempo de servicio de la madre comunitaria o sustituta en los hogares del ICBF. Quienes trabajaron entre 10 y 15 años reciben el 80 % de un salario mínimo; las que prestaron servicio entre 15 y 20 años reciben el 90 %, y quienes superan los 20 años acceden al 95 %. Por ejemplo, si una mujer fue madre comunitaria durante 25 años, el subsidio para 2026 equivale a $1.663.359. Este apoyo económico busca reconocer la labor realizada y garantizar el bienestar de las beneficiarias en la vejez, cumpliendo un papel similar al de la jubilación formal para quienes no alcanzaron a cotizar lo suficiente en el sistema de pensiones.