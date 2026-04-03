Colpensiones lanzó una advertencia dirigida a los trabajadores del régimen público que se preparan para pensionarse, con el fin de evitar demoras o incluso la pérdida del derecho a la jubilación. El mensaje es claro: los afiliados que se encuentren entre los 55 y 60 años deben verificar su historia laboral lo antes posible. Este trámite se volvió prioritario en medio del proceso de transición del sistema pensional, que implicará la llegada de millones de cotizantes al régimen administrado por Colpensiones. La entidad explicó que revisar la historia laboral permite confirmar las semanas cotizadas y detectar posibles inconsistencias antes de iniciar formalmente la solicitud de pensión. Si el afiliado no realiza esta validación con anticipación, podría enfrentar retrasos o dificultades para acceder a su mesada. El llamado está dirigido principalmente a los afiliados que están próximos a cumplir la edad de jubilación o que ya iniciaron la planeación de su retiro laboral. En particular, Colpensiones recomienda realizar la revisión a quienes: Estos usuarios deben comprobar que todos los aportes estén correctamente registrados, ya que cualquier error podría afectar el reconocimiento de la pensión. La entidad ha detectado que muchos afiliados presentan inconsistencias en sus registros, como semanas no contabilizadas, empleadores que no reportaron pagos o datos incompletos. Cuando estos problemas se descubren al momento de solicitar la pensión, el proceso puede retrasarse considerablemente. Incluso, si no existen soportes que respalden los aportes, el afiliado podría no alcanzar las semanas necesarias para pensionarse. Por eso, Colpensiones insiste en que la verificación se haga con tiempo, lo que permite corregir errores y garantizar que el historial refleje toda la vida laboral del trabajador. El trámite se puede realizar de forma virtual a través de la sede electrónica de la entidad. Para hacerlo, el afiliado debe: Este documento incluye los aportes realizados durante la vida laboral y es la base para el reconocimiento de la pensión. Si el afiliado detecta inconsistencias, debe solicitar la corrección lo antes posible. Para ello, es necesario reunir los soportes que demuestren los aportes realizados, entre ellos: Con esta documentación, el usuario puede acudir a un punto de atención de Colpensiones o iniciar el proceso de corrección correspondiente.