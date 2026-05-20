Expertos aseguran que la decisión podría servir de precedente para otros afiliados y beneficiarios.

La pensión de sobrevivientes es uno de los mecanismos de protección más importantes para las familias de afiliados fallecidos en Colombia. Este beneficio permite que cónyuges, hijos y otros familiares dependientes puedan seguir recibiendo una mesada económica cuando el trabajador muere, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley.

Sin embargo, un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia volvió a poner bajo debate los requisitos exigidos por Colpensiones para reconocer este derecho. El alto tribunal analizó el caso de una mujer a quien la entidad le negó el pago de la pensión de sobrevivientes argumentando que su esposo no había cotizado las semanas mínimas exigidas antes de fallecer.

La decisión terminó favoreciendo a la solicitante y dejó un precedente importante para miles de familias en Colombia. La Corte recordó que existen casos en los que puede aplicarse el denominado “principio de condición más beneficiosa”, incluso cuando el afiliado no cumple los requisitos establecidos en la norma vigente al momento de su muerte.

Corte Suprema ordena a Colpensiones pagar una pensión de sobrevivientes

El caso comenzó después de que una mujer solicitara ante Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes tras la muerte de su esposo ocurrida en 2002. La entidad rechazó la petición argumentando que el afiliado no había alcanzado el mínimo de semanas cotizadas exigidas por la Ley 100 de 1993 durante el año anterior a su fallecimiento.

Ante la negativa, la beneficiaria inició una batalla judicial que avanzó por distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, el alto tribunal ratificó las decisiones previas y ordenó reconocer la pensión junto con el pago de intereses moratorios, al considerar que el caso debía analizarse bajo una norma anterior más favorable para la familia.

El fallo llamó la atención a Colpensiones sobre la aplicación del principio de condición más beneficiosa. (Fuente: iStock)

Qué significa el principio de condición más beneficiosa en las pensiones

La Corte explicó que el llamado principio de condición más beneficiosa permite aplicar una norma derogada cuando el afiliado había consolidado ciertos derechos antes de que entrara en vigencia una nueva ley más estricta. El objetivo de esta figura jurídica es evitar que los cambios normativos afecten injustamente a trabajadores y familias que ya habían acumulado semanas suficientes bajo reglas anteriores.

En este caso, aunque el fallecimiento ocurrió bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993, los magistrados concluyeron que también debía considerarse el Acuerdo 049 de 1990. Esa normativa exigía 300 semanas cotizadas antes del 1 de abril de 1994 para acceder al derecho pensional, requisito que el afiliado sí había superado ampliamente.

La Corte Suprema ratificó el pago de una pensión de sobrevivientes tras una larga disputa judicial. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles son los requisitos actuales para recibir la pensión de sobrevivientes

Actualmente, la ley colombiana establece que pueden acceder a la pensión de sobrevivientes los familiares del pensionado o afiliado fallecido que cumpla determinadas condiciones de cotización. Entre los principales beneficiarios aparecen el cónyuge, compañero permanente, hijos menores de edad, estudiantes hasta los 25 años y personas con discapacidad que dependieran económicamente del afiliado.

La norma también señala que el trabajador debe encontrarse cotizando al sistema y haber aportado al menos 26 semanas antes de la muerte, o haber realizado cotizaciones durante el año anterior al fallecimiento. Sin embargo, el reciente fallo de la Corte demuestra que existen excepciones cuando se logra acreditar una situación jurídica consolidada bajo normas anteriores.

Qué impacto tiene este fallo para afiliados y familias en Colombia

La decisión de la Corte Suprema podría convertirse en un precedente relevante para otras familias que recibieron respuestas negativas por parte de Colpensiones debido a requisitos de semanas cotizadas. Expertos señalan que el fallo refuerza la obligación de analizar cada caso de manera individual y respetar los derechos adquiridos antes de los cambios legislativos.

Además, la sentencia vuelve a poner atención sobre la importancia de revisar cuidadosamente la historia laboral y las semanas acumuladas durante la vida laboral del afiliado. En muchos casos, esos registros pueden ser determinantes para acceder a beneficios económicos que garanticen estabilidad financiera a las familias después del fallecimiento de un trabajador.