Colombia Mayor 2026 | Cómo inscribirse, qué documentos se necesitan y cuánto reciben los beneficiarios. (Fuente: IA)

El programa Colombia Mayor, administrado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), ha abierto los procesos de inscripción para nuevos beneficiarios durante el año 2026. Esta iniciativa está dirigida a personas mayores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, quienes carecen de una pensión y requieren un ingreso mensual que les proporcione apoyo.

Las autoridades locales en diferentes municipios del país continúan habilitando cupos conforme a la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de los criterios establecidos a nivel nacional, según la información recopilada por Wintor ABC.

Requisitos para postularse al programa Colombia Mayor

Para ser considerado en la lista de potenciales beneficiarios, los solicitantes deben cumplir con una serie de condiciones esenciales establecidas por Prosperidad Social:

Ser colombiano y haber residido en el país durante un mínimo de diez años.

Tener hasta tres años menos de la edad de pensión : mujeres desde los 54 años y hombres desde los 59.

No contar con ingresos suficientes para asegurar su subsistencia.

Estar clasificado en los grupos A, B o hasta el subgrupo C1 del Sisbén IV .

No recibir actualmente una pensión de vejez ni estar afiliado como cotizante a fondos de pensión, ARL o cajas de compensación.

Estos requisitos tienen como objetivo priorizar a aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad económica.

Guía para inscribirse y documentos requeridos

La documentación requerida para la inscripción incluye, como único requisito indispensable, la cédula de ciudadanía original. Sin embargo, en determinados municipios, pueden solicitarse los siguientes documentos adicionales:

Fotocopia de la cédula ampliada al 150%.

Dirección de residencia y número de contacto.

Nombre del barrio o vereda.

Correo electrónico, en caso de contar con uno.

Datos de un familiar o contacto de confianza.

Inscripciones abiertas para el programa Colombia Mayor en 2026. (Foto: Shutterstock)

¿Cuándo pagan Colombia Mayor en febrero de 2026?

El programa Colombia Mayor iniciará el trámite de transferencias a partir del 27 de febrero de 2026.

En esta ocasión se aplicará un ciclo doble de pago, lo que significa que los beneficiarios recibirán dos giros acumulados en un mismo periodo. Esta medida busca compensar los ajustes en el contrato del operador logístico y asegurar que los recursos lleguen completos.

Desde Prosperidad Social señalaron que en los próximos días se informarán las fechas exactas de dispersión, así como los puntos y canales habilitados en cada municipio.

Cuánto paga Colombia Mayor y cada cuánto lo recibe

El monto del subsidio está determinado por la edad del beneficiario y su lugar de residencia: