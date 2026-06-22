¿Qué es el ESTA y quiénes pueden solicitarlo? (Fuente: IA).

El Visa Waiver Program (VWP) permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa, ofreciendo un esquema especial de ingreso legal que continúa vigente a pesar del endurecimiento de las políticas migratorias. Este mecanismo facilita la visita al país por períodos breves y para objetivos específicos, siempre que los viajeros cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

Para acceder a esta modalidad, es fundamental obtener la aprobación previa de la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Es imperativo poseer un pasaporte electrónico vigente, emitido por uno de los países que forman parte del programa, puesto que la autorización está directamente vinculada a este documento.

Esta autorización permite estadías temporales de hasta 90 días con fines turísticos, actividades comerciales limitadas o tránsito. No obstante, la aprobación de la ESTA no asegura el ingreso automático, ya que la decisión final recae en el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento de la llegada.

Quiénes pueden solicitar el ESTA

En circunstancias donde el país de origen no forme parte del Visa Waiver Program, la utilización de la ESTA resulta inviable y será imperativo gestionar una visa, tal como la B1/B2, o cualquier otra categoría pertinente al motivo del desplazamiento.

El permiso solo puede ser gestionado por ciudadanos de países incluidos en el VWP que cumplan con estas condiciones:

Poseer un pasaporte electrónico válido emitido por un país adherido al programa.

Realizar un viaje de corta duración , exclusivamente por turismo, negocios o tránsito.

Contar con la autorización aprobada en línea antes de iniciar el viaje.

¿Qué es el ESTA y quiénes pueden solicitarlo?

Características del ESTA

Desde 2022, también es necesario poseer el ESTA para quienes ingresan a través de fronteras terrestres, así como por aire y mar. La autorización se asocia al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, generalmente, tiene una duración de hasta 2 años (o hasta la expiración del pasaporte), permitiendo múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se mantengan las pautas del programa.

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que permite viajar sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Abarca a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas por turismo, negocios o tránsito. Es un permiso pre-autorizado: se gestiona en línea y, si se aprueba, facilita el embarque; la decisión final sobre el ingreso corresponde siempre a CBP al llegar al punto de entrada.

Información clave sobre el ESTA