Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 26 de junio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.915,83 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -0.62% y en el último año acumula un descenso de -16.60%, señal de una tendencia bajista sostenida.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 41.61%, indica un comportamiento inestable en comparación con su volatilidad anual del 18.21%.

En la última sesión el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia mayormente descendente: cuatro caídas seguidas al inicio, rebotes puntuales, nuevo retroceso y un leve repunte final, cerrando con saldo negativo.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza. Esta mejora en el valor sugiere un creciente fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño reciente.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 26 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 391583.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 783166.02 pesos y 500 euros cuestan 1957915.05 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra euros en bancos o en profesionales de compra y venta de divisas autorizados por la DIAN; compara su tasa con la TRM de la Superfinanciera y confirma comisiones. Evita cambistas informales, opera en sucursal o app oficial y exige factura/soporte.

Para vender euros, verifica la autenticidad de los billetes (tocar-mirar-girar) y acude solo a entidades autorizadas con tu documento. Prefiere transferencias, limita el efectivo y guarda los comprobantes para respaldar el origen de fondos.