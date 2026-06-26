Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 26 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 662,56 pesos colombianos.

En la última semana, el Real retrocedió un 0,90% y en el último año acumula una caída del 7,42%, mostrando una tendencia bajista sostenida.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.71%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.41%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En la última sesión, el Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días cayó durante tres jornadas seguidas, se estabilizó dos, repuntó una, volvió a descender dos, rebotó brevemente y cerró con otra baja, dejando un saldo neto bajista con episodios puntuales de recuperación.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: