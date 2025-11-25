Cierran los cinco bancos más importantes de Colombia: por qué no se podrán realizar operaciones presenciales.

El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, es uno de los feriados religiosos más tradicionales de Colombia. Como ocurre cada año, esta fecha implica cambios en la atención al público, especialmente en el sector financiero, donde los bancos deben ajustar sus horarios por disposición oficial.

Ante la llegada del festivo, millones de usuarios comenzaron a consultar qué entidades bancarias operarán con normalidad y cuáles suspenderán su servicio presencial.

Cinco bancos reconocidos, Bancolombia, Banco Agrario, Banco de Bogotá, Davivienda y BBVA Colombia, cerrarán sus oficinas físicas el día del feriado como el resto de las entidades financieras. Sin embargo, los canales digitales y cajeros seguirán funcionando con normalidad.

Por qué los bancos cerrarán el 8 de diciembre en Colombia

El feriado del 8 de diciembre está incluido en el calendario oficial de días festivos del país, establecido por el Gobierno Nacional mediante la Ley Emiliani. En estas fechas, las entidades financieras deben suspender su servicio presencial como parte de las normas laborales aplicables al sector.

Cierran los bancos en Colombia por el feriado. (Fuente: archivo) ChatGPT

Aunque las oficinas de estas cinco entidades no abrirán sus puertas, los usuarios podrán realizar consultas, pagos y transferencias a través de los canales virtuales y aplicaciones móviles.

Para ese día, se recomienda tener en cuenta:

Realizar pagos o transferencias anticipadas , especialmente si dependen de horarios bancarios.

Evitar retiros de último minuto , ya que los cajeros pueden registrar mayor demanda.

Mantener activas las apps móviles, que funcionarán como canal principal.

Qué servicios estarán disponibles durante el feriado

Durante la jornada festiva, los usuarios podrán acceder a los servicios electrónicos de cada banco, incluyendo portales web, aplicaciones móviles, pagos, billeteras digitales y transferencias inmediatas. Los corresponsales bancarios podrían operar con horarios reducidos dependiendo de cada comercio.

Las entidades financieras recalcan que el cierre del 8 de diciembre no afecta los plazos de pagos programados ni el funcionamiento de los sistemas electrónicos de compensación. Las operaciones quedarán registradas en la misma fecha, siempre que se realicen dentro de los horarios establecidos por cada plataforma.

Qué otros feriados restan en Colombia este año

Según el calendario festivo, estos son los próximos feriados nacionales:

• 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción• 25 de diciembre: Navidad