Para muchas personas en Colombia, la mera posibilidad de que su cuenta bancaria sea cancelada provoca inquietud e impotencia. Estas cuentas no solo resguardan sus ahorros, sino que también son el medio por el cual reciben su salario, envían remesas y pagan servicios.

El cierre de cuentas en entidades como BBVA puede presentarse conforme a lo contemplado en el reglamento interno de la institución. Una de las causas más comunes es no mantener al día la información personal o no atender a tiempo los requerimientos de las autoridades.

Esta medida está respaldada por normas relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT), que exigen a los bancos contar con información actualizada de sus clientes. A continuación, se detallan las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante diciembre.

Los bancos pueden cerrar cuentas bancarias por este motivo

La Superintendencia Financiera de Colombia ha señalado que el incumplimiento en la actualización de datos habilita a los bancos para cerrar productos financieros, como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito y créditos rotativos, según lo publicado por el portal Infolaft. Esto ocurre porque tener la información vigente es una responsabilidad del usuario.

En un caso puntual, una entidad bancaria cerró varios productos de un cliente por no actualizar sus datos, a pesar de haberle otorgado un plazo de tres días para hacerlo. El banco actuó conforme a su manual interno, aunque la Superintendencia aclaró que debe respetarse el tiempo otorgado para evitar errores en la comunicación.

Asimismo, entidades como BBVA advierten de manera clara que la omisión en la actualización de datos puede derivar en el bloqueo de la cuenta. Los bancos operan bajo protocolos estrictos de seguridad que requieren la entrega de documentos para verificar la identidad y la capacidad económica del titular.

“Si el titular no presenta la documentación solicitada por la entidad, el banco puede proceder al bloqueo de la cuenta“, señalan en sus portales oficiales.

¿Es posible recuperar el acceso a una cuenta cerrada?

Según informó El Tiempo, en la mayoría de los casos sí se puede recuperar el acceso a la cuenta cuando un banco la bloquea o la suspende por no actualizar la información.

“El cliente afectado tendrá que ir a su entidad que procederá a solucionar el problema. El banco digitalizará toda la documentación requerida y una vez realizado el proceso el dinero se ingresará en una nueva cuenta bancaria distinta a la bloqueada", señalan.

Las personas que no actualicen sus datos podrán tener sus cuentas bancarias bloqueadas en diciembre. (Imagen: archivo). Ugur Karakoc

Mientras se soluciona el bloqueo, el cliente no podrá realizar ninguno de los movimientos habituales , lo que hace que esta situación sea especialmente complicada: