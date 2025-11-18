Cierran todas las entidades financieras en Colombia: las oficinas permanecerán cerradas y no se podrán realizar acciones presenciales. (Imagen: Archivo).

En el calendario oficial de días festivos se ha establecido un nuevo feriado para el lunes 8 de diciembre, con motivo de la celebración del Día de la Inmaculada Concepción, una conmemoración profundamente arraigada en la tradición nacional.

En esta jornada, el Gobierno de Colombia recuerda que todas las entidades financieras permanecerán cerradas al público, suspendiendo todas sus operaciones presenciales y funcionando únicamente a través de sus plataformas digitales.

Por ello, los clientes de Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y BBVA, entre otros, deberán tener en cuenta los feriados bancarios para organizar sus trámites presenciales y evitar inconvenientes por cierres imprevistos.

Cierran los bancos de todo el país por 24 horas: por qué

De acuerdo con el calendario nacional, el próximo lunes 8 de diciembre será feriado en Colombia, por lo que las sucursales bancarias permanecerán cerradas y no habrá atención presencial al público.

La disposición se aplicará de manera uniforme en todo el territorio, siguiendo el cronograma definido por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria). Sin embargo, las entidades aseguran la disponibilidad de sus canales virtuales y electrónicos.

Durante el feriado, los usuarios podrán efectuar pagos, transferencias y consultas mediante:

Cajeros automáticos

Aplicaciones de banca móvil

Plataformas web de las entidades financieras

Otras instituciones que suspenderán sus puertas en esta fecha

Además de los bancos, las siguientes entidades también acatarán el calendario de feriados:

Oficinas públicas no esenciales del Gobierno

Secretarías de Tránsito y Transporte

Bibliotecas públicas y centros culturales

Tribunales y despachos judiciales

Escuelas y colegios públicos

No obstante, siempre se recomienda revisar las disposiciones de cada municipio para identificar posibles excepciones a esta regla.

¿Por qué es feriado el 8 de diciembre en Colombia?

El Día de la Inmaculada Concepción es una de las festividades más antiguas del calendario colombiano. Durante esta jornada, es habitual que ciudades y pueblos organicen actos religiosos, encendido de luces, reuniones familiares y actividades comunitarias vinculadas al inicio de la temporada navideña.

Además, al celebrarse cada año en diciembre, la fecha se convierte en una oportunidad ideal para realizar viajes cortos o descansar antes del cierre del año.

Qué otras fechas festivas siguen en el calendario

Diciembre continúa con celebraciones tradicionales en todo el país, y el 8 de diciembre marca solo el comienzo. Más adelante se celebran fechas centrales como la Navidad, período en el que la actividad comercial, cultural y familiar se intensifica notablemente.

El feriado de la Inmaculada Concepción, además de conservar una fuerte tradición, brinda a los colombianos un respiro en una de las temporadas más activas del año.