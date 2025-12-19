El sector financiero en Colombia se prepara para enfrentar dos jornadas seguidas sin atención presencial en las oficinas bancarias. Según el calendario oficial de festivos, el jueves 25 de diciembre (Navidad) y el jueves 1 enero serán días no laborables a nivel nacional, por lo que los bancos y entidades financieras suspenderán la atención en todas sus sucursales.

Con el cierre de este 2025 cada vez más cerca, numerosos usuarios empiezan a verificar sus fechas de pago, cobros y depósitos para evitar inconvenientes. Aunque las oficinas no abrirán durante estos feriados, permanecerán habilitados los cajeros automáticos, las apps bancarias y los servicios digitales para efectuar varias operaciones sin necesidad de acudir a una sede física.

Importante: cierran los bancos en Colombia

Según el calendario oficial de feriados en Colombia, el jueves 25 de noviembre será día no laborable por la celebración de la Navidad. Durante esa jornada, las oficinas bancarias y gran parte de las entidades financieras suspenderán su atención presencial, por lo que trámites como apertura de cuentas, retiros por ventanilla o gestiones realizadas en caja no podrán efectuarse en sucursales.

Los bancos cierran por los feriados en Colombia. (Fuente: archivo)

El feriado genera un fin de semana largo, una situación que habitualmente incrementa el flujo de turistas y el movimiento comercial. Por ello, se sugiere realizar con anticipación depósitos, cambios de cheques y cualquier trámite presencial antes del viernes, además de programar las operaciones electrónicas que puedan resolverse por adelantado.

Tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero afectan la disponibilidad de atención en las sucursales bancarias del país, motivo por el cual las entidades financieras suelen recordar a sus clientes los canales digitales y alternativos que continúan funcionando durante los feriados.

Estos días festivos de diciembre también puede alterar los tiempos de compensación interbancaria. Aunque las transferencias electrónicas pueden realizarse normalmente, algunos movimientos solo se procesan y reflejan por completo en el día hábil siguiente, de acuerdo con las políticas internas de cada banco.

En diciembre cierran los bancos: en qué fecha

El último gran día no laborable bancario nacional de 2025 será el jueves 25 de diciembre y 1 de enero, cuando se conmemora el Navidad y el primer día de un nuevo año, 2026. Ese día, las oficinas de los bancos no abrirán al público, por lo que no habrá atención en ventanillas ni en áreas de servicio presencial.

Durante esta jornada, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos (ATM), los corresponsales bancarios habilitados y los canales de banca digital para consultar saldos, hacer pagos electrónicos, transferencias entre cuentas y otros trámites en línea que no requieran la presencia física en una sucursal.

Quienes tengan débito automático, cuotas de crédito o servicios con vencimiento en alguno de estos dos feriados deben revisar con su entidad cómo se manejan los cobros en días no hábiles. En muchos casos, las operaciones se ejecutan o se consideran para el siguiente día hábil, pero es importante confirmar condiciones y horarios para evitar cargos adicionales.

En muchas cosas, las operaciones presenciales quedan para el siguiente día hábil. (Fuente: archivo)

Cuáles son los feriados bancarios que restan en 2025 en Colombia

Según el calendario oficial de festivos, estos son los únicos dos días en los que los bancos no abrirán sus sucursales en lo que queda de 2025: