Los propietarios de vivienda en Bogotá que aún no han cancelado el impuesto predial de 2026 cuentan con una alternativa para evitar el pago en una sola exhibición. La administración distrital habilitó un mecanismo que permite dividir la obligación tributaria en varios pagos iguales a lo largo del año, sin que se generen recargos por intereses. Con la implementación del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), los contribuyentes pueden organizar mejor sus finanzas y cumplir con este impuesto anual de forma gradual. Para acceder a esta modalidad es necesario realizar previamente el trámite en la Oficina Virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda. De acuerdo con la información oficial difundida por el Distrito y citada por El Tiempo, quienes se inscriban en el sistema podrán diferir el pago total del tributo en cuatro cuotas iguales sin intereses. Para habilitar esta opción, primero se debe presentar una declaración inicial dentro de la plataforma digital, lo que activa el cronograma de pagos correspondiente al resto del año. Durante este proceso, el sistema permite verificar el valor exacto del impuesto del predio y generar el documento que formaliza la solicitud, el cual debe firmarse digitalmente para continuar con la gestión. Cada cuota tendrá el mismo monto y deberá abonarse en las fechas establecidas por la autoridad tributaria, lo que permite distribuir la carga económica sin penalidades adicionales. Una vez aprobada la inscripción al SPAC, la plataforma muestra automáticamente el cronograma completo de vencimientos para el año. Los pagos deberán realizarse en las siguientes fechas: Tras presentar la declaración, el contribuyente puede descargar el comprobante en formato PDF y generar el cupón correspondiente. El pago puede efectuarse en línea mediante PSE o de forma presencial en entidades bancarias autorizadas, utilizando únicamente los canales oficiales para evitar inconvenientes durante el proceso.