El Departamento para la Prosperidad Social confirmó una modificación clave en la entrega de las transferencias monetarias en todo el país. Desde este año, los pagos dejarán de hacerse exclusivamente con el Banco Agrario y pasarán a manos de una unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros, que tendrán la responsabilidad de dispersar los recursos a millones de hogares. La decisión coincide con el ajuste del calendario de pagos y con la entrada en operación del nuevo contrato nacional. En algunos casos, los beneficiarios podrán recibir hasta 500.000 pesos, dependiendo del programa y del ciclo correspondiente, siempre y cuando cumplan con los requisitos y presenten la documentación exigida. Para poder reclamar los giros en los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros, los beneficiarios deberán tener al día estos cuatro documentos clave: Sin estos requisitos, el operador no podrá entregar el dinero. Prosperidad Social ha sido enfático en que no se aceptan fotocopias ni intermediarios. El nuevo modelo cobija los principales programas sociales del país: En el caso de Colombia Mayor, el trámite de transferencias inició con un ciclo doble para ponerse al día tras el ajuste contractual. Para Renta Ciudadana y Devolución del IVA, el primer ciclo del año se proyecta entre la segunda y tercera semana de marzo, utilizando inicialmente la base de beneficiarios del último ciclo de 2025. Los montos varían según el programa y la clasificación del hogar, pero en algunos casos acumulados pueden alcanzar hasta los 500.000 pesos. El cambio responde a una transformación estructural en la forma como el Estado distribuye los recursos. La entidad busca: Con más de 31.000 puntos de pago en 1.108 municipios, los nuevos operadores garantizan presencia en todo el territorio nacional. La medida se enmarca en lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo, que permite ampliar los canales para la entrega de subsidios y facilitar que los beneficiarios elijan cómo recibir su dinero. Tras la modificación oficial: Prosperidad Social informará fechas exactas de inicio y cierre por región en los próximos días.