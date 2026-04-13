La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo que marca un precedente en el sistema pensional del país al ordenar el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes sin que se cumpla el requisito de semanas mínimas exigidas por la ley actual. La decisión impacta directamente a cónyuges y compañeros permanentes que buscan acceder a este beneficio. El caso se originó tras la negativa de Colpensiones a otorgar la mesada a una mujer de 72 años, bajo el argumento de que su pareja fallecida no cumplía con las 50 semanas cotizadas en los últimos tres años, como lo establece la normativa vigente. Sin embargo, el alto tribunal aplicó una figura jurídica clave que permite flexibilizar este requisito en ciertos casos, abriendo la puerta a nuevos beneficiarios y modificando la interpretación tradicional de las reglas para acceder a la pensión de sobrevivientes. La Corte Constitucional de Colombia determinó que, en ciertos casos, es posible reconocer la pensión de sobrevivientes incluso si el afiliado no cumple con las semanas exigidas por la ley actual. Esta decisión se fundamenta en la aplicación del principio de condición más beneficiosa, una figura que permite evaluar el caso bajo normas anteriores. El fallo concluyó que la negativa de Colpensiones no era procedente, ya que desconocía derechos adquiridos o expectativas legítimas del afiliado. Con esta decisión, se establece un precedente que podría beneficiar a otros ciudadanos en situaciones similares. La pensión de sobrevivientes es una de las modalidades del sistema pensional colombiano, junto con la pensión de vejez y la de invalidez. Este beneficio económico se otorga a familiares del afiliado o pensionado fallecido que acrediten su condición de beneficiarios. Entre los principales beneficiarios se encuentran el cónyuge o compañero permanente, hijos menores de edad, hijos estudiantes entre 18 y 25 años, hijos en condición de invalidez y, en algunos casos, los padres dependientes. Para acceder, tradicionalmente se exige demostrar convivencia mínima de cinco años y el cumplimiento de semanas cotizadas por parte del fallecido. El fallo se apoya en el principio de condición más beneficiosa, que permite aplicar normas anteriores cuando resultan más favorables para el beneficiario. En este caso, se tomó como referencia el Acuerdo 049 de 1990, que exigía 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo. Aunque actualmente rige la Ley 797 de 2003, la Corte reiteró que las normas derogadas pueden tener efectos si el afiliado construyó una expectativa legítima bajo ese régimen. Esta aplicación “plusultractiva” permite reconocer derechos que, de otro modo, quedarían desprotegidos. La Corte Constitucional de Colombia estableció tres condiciones para aplicar esta excepción. Primero, que el afiliado haya fallecido bajo la vigencia de la norma actual sin cumplir las semanas exigidas. Segundo, que el beneficiario demuestre que el afiliado sí cumplía con los requisitos de un régimen anterior, como el número de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990. Tercero, que exista una condición de vulnerabilidad del solicitante, la cual debe ser evaluada bajo criterios flexibles. El fallo introduce un cambio relevante para cónyuges y compañeros permanentes, quienes ahora podrían acceder a la pensión de sobrevivientes sin depender exclusivamente de las semanas cotizadas bajo la normativa vigente. Esto amplía el alcance del derecho pensional en Colombia. Además, la decisión obliga a entidades como Colpensiones a revisar sus criterios de evaluación y considerar normas anteriores en casos específicos. Este cambio podría generar un aumento en solicitudes y reclamaciones basadas en este precedente judicial.