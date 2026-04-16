El sistema bancario colombiano tendrá una jornada puntual sin atención al público en sus sucursales físicas durante la semana, debido a la aplicación del calendario oficial de festivos. En esta ocasión, el cierre corresponde al viernes 1 de mayo, en el marco del feriado por el Día del Trabajo. Como consecuencia, las entidades financieras del país, entre ellas Bancolombia, mantendrán cerradas sus oficinas por 24 horas, lo que impactará la realización de trámites presenciales. Ante este escenario, muchos usuarios comenzaron a organizar con anticipación sus fechas de pagos, consignaciones y vencimientos para evitar inconvenientes. A pesar del cierre temporal de las sucursales, los bancos confirmaron que los canales electrónicos seguirán operativos con normalidad. Los clientes podrán utilizar cajeros automáticos, aplicaciones móviles y plataformas digitales para realizar transferencias, pagos y consultas, garantizando así la continuidad de las operaciones durante la jornada sin atención presencial. De acuerdo con el calendario oficial de feriados en Colombia, el viernes 1 de mayo será jornada no laborable por la conmemoración del Día del Trabajador, lo que impactará directamente en el funcionamiento del sistema financiero. Durante ese día, Bancolombia y otras entidades financieras mantendrán cerradas sus sucursales. En consecuencia, no se podrán realizar trámites presenciales como apertura de cuentas, retiros por ventanilla, consignaciones en caja ni otras gestiones que requieran atención directa en oficina. El feriado genera un fin de semana largo, una situación que habitualmente incrementa el flujo de turistas y el movimiento comercial. Por ello, se sugiere realizar con anticipación depósitos, cambios de cheques y cualquier trámite presencial antes del viernes. El 1 de mayo afecta la disponibilidad de atención en las sucursales bancarias del país, motivo por el cual las entidades financieras suelen recordar a sus clientes los canales digitales y alternativos que continúan funcionando durante los feriados. En ese día, las oficinas de Bancolombia no abren al público, por lo que no habrá atención en ventanillas ni en áreas de servicio presencial. Durante esta jornada, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos (ATM), los corresponsales bancarios habilitados y los canales de banca digital para consultar saldos, hacer pagos electrónicos, transferencias entre cuentas y otros trámites en línea. Quienes tengan débito automático, cuotas de crédito o servicios con vencimiento en esta fecha deben revisar con su entidad cómo se manejan los cobros en días no hábiles. En muchos casos, las operaciones se ejecutan o se consideran para el siguiente día hábil, pero es importante confirmar condiciones y horarios para evitar cargos adicionales.