La denuncia del Fomag a una IPS por posibles irregularidades encendió alertas dentro del sistema de salud del magisterio. Aunque los detalles completos no se conocieron de inmediato, las acusaciones apuntan a situaciones que habrían afectado a miles de usuarios. En medio de tensiones por el modelo de salud docente, el caso suma un nuevo elemento de preocupación. La posibilidad de pagos anormales y fallas en la prestación del servicio abre interrogantes sobre el manejo de recursos. Detrás de esta denuncia, aparecen decisiones que no solo tendrían impacto administrativo, sino también directo en pacientes. La clave está en entender qué ocurrió realmente y por qué el Fomag decidió acudir a la Fiscalía. La denuncia del Fomag a la IPS SUMIMEDICAL fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en su rol como contratista del sistema de salud del magisterio. Según el fondo, se habrían presentado pagos anormales, interrupciones unilaterales de servicios y manipulación de bases de datos. Estas acciones, de comprobarse, habrían afectado la atención de más de 800.000 usuarios. Uno de los puntos más graves es la suspensión del sistema tecnológico HORUS, utilizado para gestionar servicios médicos. El Fomag asegura que esta decisión se habría tomado sin justificación suficiente. Además, se reportaron cancelaciones de servicios de salud especializados, incluso en contextos críticos. Esto habría comprometido tratamientos de pacientes con enfermedades graves. Otro aspecto central de la denuncia del Fomag a la IPS es el traslado de afiliados sin autorización. Usuarios habrían sido cambiados de prestador sin su consentimiento, afectando la continuidad en su atención médica. También se detectaron inconsistencias en la información de facturación dentro del sistema. Auditorías recientes habrían evidenciado diferencias en montos, estados de cuentas y trazabilidad de datos. El Fomag advierte que estas irregularidades podrían implicar impactos económicos millonarios. Incluso se investiga el reconocimiento de pagos sin cumplir requisitos legales. En este contexto, la denuncia del Fomag por pagos anormales no solo apunta a responsabilidades individuales, sino a posibles fallas estructurales. El caso ahora está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si hubo irregularidades y sus consecuencias.