Viajar a Europa cambió de forma definitiva esta semana. La Unión Europea completó el despliegue del nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES), una plataforma digital que reemplaza el sello tradicional en el pasaporte por un registro automatizado con datos personales y biométricos. El sistema comenzó su implementación gradual el 12 de octubre de 2025 y ahora es obligatorio en todos los puntos fronterizos del bloque, tras seis meses de transición. La medida aplica a todos los viajeros de países externos a la Unión Europea que ingresen por turismo, negocios o visitas cortas, incluyendo a ciudadanos latinoamericanos como los colombianos, que no requieren visa para estancias en el espacio Schengen. El cambio más visible será en el procedimiento de ingreso. Quienes lleguen a Europa por primera vez bajo el nuevo sistema deberán escanear su pasaporte, registrar sus datos personales, tomarse una fotografía facial y proporcionar sus huellas dactilares. Toda esa información quedará almacenada en una base de datos digital compartida entre los países participantes. El registro se realizará en terminales de autoservicio ubicadas en aeropuertos, estaciones y puntos fronterizos, o directamente ante un agente migratorio en los puntos que no cuenten con esos dispositivos. En ingresos posteriores, el proceso será más ágil gracias a la verificación automática de los datos ya registrados. El sistema está dirigido a visitantes de países no pertenecientes a la Unión Europea que ingresen por estancias cortas de hasta 90 días dentro de un período de 180 días, que es el límite permitido para turistas. Quedan excluidos los ciudadanos europeos, los residentes legales, los titulares de visados de larga duración y los familiares de ciudadanos de la Unión Europea. Uno de los objetivos centrales del sistema es detectar automáticamente irregularidades como el exceso del tiempo permitido o inconsistencias en la documentación, algo que con el sello físico era mucho más difícil de controlar con precisión. Aunque el sistema promete agilizar los controles a largo plazo, las autoridades europeas advirtieron que en la fase inicial podrían presentarse demoras, especialmente para quienes se registren por primera vez. Los viajeros frecuentes deberán tener en cuenta este factor al planificar sus conexiones y tiempos de tránsito en aeropuertos. El EES se complementará más adelante en 2026 con el ETIAS, una autorización electrónica previa al viaje que deberán tramitar los visitantes de países exentos de visa antes de salir de su país de origen. Con ambos sistemas en funcionamiento, Europa avanzará hacia la digitalización total de sus fronteras, marcando el fin del sellado de pasaportes como práctica cotidiana.