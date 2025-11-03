En Colombia, el Gobierno puede decidir el embargo de una cuenta de billetera virtual. Miles de ciudadanos están siendo notificados sobre el embargo de sus cuentas en bancos o billeteras digitales.

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Hacienda, confirmó que está detrás de más de 25.000 personas con deudas pendientes con el distrito, principalmente relacionadas con TransMilenio y factores de convivencia.

Esta medida forma parte de la campaña Si le debes a Bogotá, ponte al día, con la que el Gobierno distrital busca recuperar obligaciones que algunos ciudadanos han ignorado durante meses e incluso años.

Bogotá embargará cuentas bancarias y billeteras virtuales

La Secretaría de Hacienda ordenó el embargo de cuentas en bancos y billeteras digitales como Nequi, Daviplata o Dale!, así como de bienes pertenecientes a 25.000 ciudadanos con multas de convivencia. Estas sanciones derivan de infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Con esta campaña, el Distrito hace un llamado no solo a los contribuyentes de impuestos, sino también a quienes han incumplido normas de convivencia en la ciudad.

Cuáles son las conductas que generan más sanciones

Las cuatro infracciones más comunes que generan multas de convivencia en Bogotá son:

Portar armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas.

Evadir el pago del pasaje en el transporte público.

Irrespetar o desacatar a la autoridad policial.

Consumir o vender sustancias psicoactivas cerca de colegios o parques.

Las personas sancionadas recibirán notificaciones oficiales a través de mensaje de texto, WhatsApp (300 270 3002) o correo electrónico (cobrohacienda@shd.gov.co). En estos canales se informará el valor de la deuda y los medios disponibles para ponerse al día.

Es importante tener en cuenta que las comunicaciones del Distrito no solicitan pagos inmediatos, consignaciones en cuentas bancarias ni transferencias por aplicaciones o billeteras digitales.

Qué deben hacer los ciudadanos morosos

Los ciudadanos con deudas deberán agendar una cita presencial en la Secretaría de Hacienda para recibir asesoría personalizada en uno de los siguientes puntos:

SuperCADE CAD: Carrera 30 n.º 25-90. Lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.

Centro Especializado Plaza de las Américas: Carrera 71D n.º 6-94 sur, locales 1132 y 1134. Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Centro Especializado 114: Avenida Carrera 19 n.º 114-65. Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

En estos puntos, los asesores ayudarán a los ciudadanos a:

Conocer el estado de su deuda.

Obtener el recibo de pago.

Solicitar una facilidad de pago, con un abono inicial del 10% del total.

Quienes prefieran hacer el trámite en línea pueden ingresar al portal oficial de la Secretaría de Hacienda, ir a la sección “Nuestros canales de atención” y radicar una solicitud bajo la categoría “Proceso de cobro””Solicitud recibos de pago de obligaciones no tributarias". El recibo y las instrucciones serán enviadas al correo electrónico registrado.

En lo corrido del año, 3.930 personas ya han saldado sus infracciones mediante el botón Pagos Bogotá, una herramienta que permite realizar los pagos de manera ágil y segura desde la web oficial del Distrito.