Cambian las sucesiones en todo el país: los cónyuges quedarán como los únicos herederos si se cumplen estas condiciones.

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En el contexto de Colombia, las disposiciones que rigen las herencias establecen un conjunto de procedimientos para la distribución de los bienes de un individuo tras su fallecimiento. En caso de que exista un testamento válido, dicho documento se erige como la guía primordial para la asignación de propiedades y derechos, siempre que el testador haya demostrado plena capacidad mental y voluntad en el momento de su redacción.

Cuando un juez señala que el testamento es inválido, ya sea por falta de capacidad mental, influencia indebida u otras irregularidades, la distribución de los bienes no se efectuará conforme a lo establecido en el documento. En tales circunstancias, la repartición tendrá lugar mediante un proceso de sucesión intestada, donde la legislación determina los herederos y el porcentaje que les corresponde, ignorando cualquier intención que el fallecido pudiera haber expresado en su testamento.

¿En qué casos se puede anular un testamento?

Un testamento puede ser declarado inválido en Colombia si se presentan determinadas circunstancias:

No poseía plena capacidad mental al momento de su redacción.

Fue sometido a presión, manipulación o coacción para su elaboración.

No cumplió con los requisitos legales de forma y autenticidad establecidos por la ley.

Incapacidad mental del testador al momento de otorgarlo : no tenía plena comprensión de sus actos.

Falta de libertad : hubo engaño, presión, amenazas o influencia indebida de terceros.

Desconocimiento de las formalidades exigidas por la ley para su elaboración y autenticidad.

Un testamento puede ser declarado inválido en Colombia en diferentes escenarios. ChatGPT

Qué pasa si no dejas testamento: riesgos en la sucesión intestada

En ausencia de un testamento válido, la ley contempla la distribución de los bienes a través de sucesión intestada. El Código Civil estipula un orden particular de herederos:

En primer lugar, heredan los descendientes (hijos y, a falta de estos, los nietos).

(hijos y, a falta de estos, los nietos). En ausencia de descendientes, los siguientes en la línea de herencia son los ascendientes (padres y abuelos).

(padres y abuelos). En todos los casos, el cónyuge o compañero(a) permanente tiene derechos sobre la herencia, compartiéndola con descendientes o ascendientes, según aplique.

o tiene derechos sobre la herencia, compartiéndola con descendientes o ascendientes, según aplique. Si los anteriores no se encuentran presentes, la masa hereditaria se repartirá entre el cónyuge y los hermanos u otros parientes cercanos.

Nulidad del testamento: consecuencias en la herencia

Si un testamento es anulado, la última voluntad del fallecido pierde su validez y la distribución de los bienes se realiza de acuerdo con la ley. Esto puede ocasionar conflictos familiares, especialmente cuando el documento contenía cláusulas que favorecían a personas específicas.