El objetivo de la norma es impedir que disputas familiares limiten derechos como educación, salud o reunificación familiar.

Colombia implementará un cambio importante en las reglas para la salida de menores de edad del país. A partir de ahora, los niños y adolescentes podrán viajar al exterior sin autorización de uno de sus padres cuando este aparezca registrado oficialmente como deudor alimentario moroso ante las autoridades.

La medida forma parte de las modificaciones relacionadas con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), una herramienta creada para sancionar a quienes incumplen de manera reiterada con las cuotas de manutención de sus hijos. El objetivo principal es evitar que conflictos familiares o problemas económicos afecten derechos fundamentales de los menores.

Con esta decisión, el padre o madre que sí esté cumpliendo con sus obligaciones podrá adelantar el trámite migratorio sin necesidad de obtener la firma o consentimiento del progenitor reportado como moroso. La normativa ha generado debate jurídico, aunque también recibió respaldo de organizaciones que defienden los derechos de la infancia.

Cómo podrán salir del país los menores sin permiso del padre moroso

La nueva disposición aplicará únicamente cuando uno de los padres figure dentro del Redam, el registro oficial que identifica a personas con deudas reiteradas por cuota alimentaria. En esos casos, el progenitor responsable del menor podrá presentar ante Migración Colombia la certificación correspondiente para avanzar con el permiso de viaje.

De esta manera, las autoridades migratorias permitirán la salida del menor sin exigir la autorización adicional del padre o madre que incumpla sus obligaciones económicas. La medida busca impedir que la negativa a firmar permisos sea utilizada como mecanismo de presión dentro de disputas familiares o procesos judiciales relacionados con custodia y manutención.

Migración Colombia seguirá realizando controles y verificaciones para autorizar la salida de menores del país. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

Qué es el Redam y por qué afecta los permisos de viaje

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos fue creado en Colombia para fortalecer el cumplimiento de las cuotas alimentarias y ejercer presión legal sobre quienes no responden económicamente por sus hijos. Las personas ingresan al sistema cuando acumulan varios pagos incumplidos establecidos por orden judicial o conciliación.

Estar reportado en el Redam ya implicaba consecuencias como restricciones para contratar con el Estado, dificultades en ciertos trámites financieros y limitaciones para ocupar algunos cargos públicos. Ahora, también tendrá efectos sobre las autorizaciones necesarias para la salida de menores del país.

Por qué la medida prioriza los derechos de niños y adolescentes

Las autoridades consideran que esta modificación busca proteger el interés superior del menor por encima de los conflictos entre adultos. En numerosos casos, viajes relacionados con educación, tratamientos médicos, reunificación familiar o turismo terminaban bloqueados por la negativa de uno de los padres a firmar el permiso de salida.

Los menores podrán viajar al exterior sin permiso del padre o madre reportado como moroso por cuota alimentaria. (Fuente: Freepik)

Según expertos en derecho de familia, el cambio intenta evitar que los menores queden atrapados en disputas personales o económicas entre sus progenitores. La medida también pretende garantizar derechos fundamentales como la movilidad, el acceso a oportunidades académicas y el contacto familiar internacional.

Qué controles seguirán vigentes para la salida de menores de Colombia

Aunque la autorización del padre moroso dejará de ser obligatoria en ciertos casos, los controles migratorios continuarán siendo estrictos. Las autoridades seguirán exigiendo documentación oficial, validaciones de identidad y certificados que acrediten la condición de deudor alimentario registrada en el Redam.

Migración Colombia mantendrá los protocolos de verificación para evitar irregularidades y proteger la seguridad de los menores. El trámite seguirá requiriendo el cumplimiento de requisitos legales y la revisión de cada caso antes de aprobar la salida del país.

Conflictos por cuotas alimentarias siguen creciendo en Colombia

El incumplimiento de cuotas alimentarias continúa siendo una de las principales causas de procesos judiciales y disputas familiares en Colombia. Miles de madres y cuidadores enfrentan dificultades para recibir oportunamente los recursos destinados a la manutención de niños y adolescentes.

Además del impacto económico, muchos de estos conflictos derivan en problemas relacionados con custodia, permisos de viaje y decisiones sobre la crianza. Por esa razón, especialistas consideran que la nueva medida fortalece las herramientas legales para proteger a los menores y aumentar la presión sobre quienes incumplen sus responsabilidades parentales.