El programa Renta Ciudadana, dirigido a los hogares que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, tiene como objetivo principal asegurar un apoyo financiero que contribuya a mejorar su bienestar y calidad de vida. En este contexto, el Banco Agrario es la entidad encargada de entregar los fondos. Síguenos y encuéntranos en Google Discover. El Departamento de Prosperidad Social (DPS) continúa con la planificación del calendario de pagos correspondiente a febrero 2026, ofreciendo tranquilidad y claridad a miles de beneficiarios que dependen de estos incentivos económicos. Renta Ciudadana se mantiene en 2026 como el principal programa de apoyo económico que Colombia brinda a las personas en condición de vulnerabilidad financiera. Prosperidad Social entrega montos que oscilan entre 220.000 y 500.000 pesos colombianos en cada ciclo. Estos pagos están dirigidos a hogares priorizados según el Sisbén IV. La distribución de los incentivos está bajo la responsabilidad del Banco Agrario, entidad que coordina la entrega de los recursos a nivel nacional. Renta Ciudadana es un programa de apoyo económico promovido por el Gobierno Nacional. Para confirmar si una persona figura como beneficiaria, es necesario seguir estos pasos: Este programa tiene como finalidad asegurar un ingreso mínimo para los hogares en situación de pobreza extrema, fortaleciendo su seguridad económica y promoviendo la inclusión social. El Banco Agrario informó que el primer ciclo de pagos de Renta Ciudadana se llevará a cabo del 20 de febrero de 2026, según comunicó la entidad a través de sus canales oficiales y redes sociales. Este anuncio ofrece certeza y tranquilidad a las familias beneficiarias que esperaban el inicio del nuevo giro. Se recomienda que los participantes del programa permanezcan atentos a los medios oficiales de Prosperidad Social y del Banco Agrario para asegurar el acceso puntual a los recursos. Actualizar la información en el Sisbén es un paso esencial para que los hogares sigan accediendo a los pagos de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA. Esto implica revisar datos personales, domicilio, estructura familiar y situación socioeconómica. Prosperidad Social se apoya en esta información para definir la elegibilidad de los beneficiarios y asegurar que los recursos se destinen a quienes realmente lo necesitan. Aquellos que no mantengan sus datos actualizados podrían ser retirados de la base de focalización de los subsidios.