En Colombia, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) trabaja para reducir las brechas de desigualdad y brindar apoyo económico a las familias más vulnerables del país. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra la Devolución del IVA, un programa diseñado para aliviar la carga financiera de los hogares en condición de necesidad. Si desea saber si su familia puede acceder a este beneficio, a continuación le explicamos cómo consultar si eres beneficiario en 2026. Para comprobar si su hogar hace parte del programa Devolución del IVA, debe seguir unos pasos sencillos: El Departamento de Prosperidad Social (DPS) informó que el primer ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA comenzará el viernes 20 de febrero de 2026, beneficiando a más de 700.000 hogares en todo el país. Cada hogar recibirá una transferencia de $500.000 por ciclo. Los giros se realizarán de manera escalonada, con las próximas fechas pactadas para el 30 de abril y 24 de junio. Según la Resolución 0052 de 2024, el programa está dirigido a hogares en situación de pobreza extrema y moderada, clasificados de acuerdo con el Sisbén y el Registro Social de Hogares. Los hogares en pobreza extrema que pueden acceder al programa son aquellos clasificados bajo los códigos AO1, A02, A03, A04, A05, y las viviendas indígenas. Además, también pueden acceder aquellos hogares en pobreza moderada con los códigos O1, B02, B03, B04. Es importante aclarar que no hay inscripciones directas para este subsidio. El cupo es limitado, con un máximo de dos millones de viviendas beneficiadas a nivel nacional. Si desea postularse para la devolución del IVA, deberá cumplir con ciertos requisitos y presentar la documentación adecuada. Los documentos para postularse dependen de si ya está registrado en los programas sociales o si es un nuevo beneficiario.