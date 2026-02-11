Luego de que Colpensiones anunciara el aumento en el valor de las pensiones para 2026, tras el ajuste del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, muchos jubilados comenzaron a preguntarse cómo quedaron los descuentos por aporte a salud que se aplican cada mes a su mesada. El incremento en las pensiones implica también una actualización en los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Mientras algunos pensionados mantienen el mismo porcentaje de retención, otros se benefician con una reducción en el descuento, lo que se traduce en un mayor ingreso neto mensual. De acuerdo con el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón, quienes cotizaron durante su vida laboral sobre un salario mínimo tuvieron un aumento del 23 %, correspondiente al ajuste del salario mínimo legal vigente para 2026. En contraste, quienes reciben dos o más salarios mínimos tuvieron un incremento basado en el IPC del año anterior, fijado en 5,1 %, con el objetivo de conservar el poder adquisitivo. En Colombia, los pensionados están obligados a realizar aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluso después de haber obtenido su jubilación. Este descuento se aplica sobre el valor total de la mesada pensional, conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993. La normativa define que el porcentaje de aporte depende del nivel de ingresos medido en salarios mínimos. Cada año, cuando se actualiza la mesada, también se recalcula el valor que corresponde al aporte en salud. Es decir, al subir la pensión, sube proporcionalmente el monto descontado, aunque el porcentaje puede variar según el rango de ingresos. Colpensiones confirmó que para 2026 se mantienen las condiciones establecidas desde 2024, incluyendo la reducción del aporte para ciertos rangos de pensionados como parte de medidas de alivio social. Uno de los principales alivios confirmados es para quienes reciben entre dos y tres salarios mínimos mensuales. Para este grupo, el aporte a salud se redujo del 12 % al 10 %, medida que ya estaba prevista desde 2024 tras la reglamentación del Gobierno Nacional. Con el ajuste de 2026, los pensionados que devengan entre $ 3.501.811 y hasta $ 5.252.715 aportarán el 10 % de su mesada por concepto de salud. Este cambio representa una disminución frente a años anteriores, cuando el descuento era mayor.En el caso de quienes reciben hasta un salario mínimo ($ 1.750.905 en 2026), el aporte corresponde al 4 %, es decir, aproximadamente $ 70.100. Para quienes devengan hasta dos salarios mínimos ($ 3.501.810), el descuento equivale a $ 350.300. Los pensionados pueden revisar el incremento aplicado y el valor exacto del descuento en el desprendible de pago del primer mes del año. También pueden consultar los certificados disponibles en la página web oficial de Colpensiones o acudir a los Puntos de Atención al Ciudadano. El ajuste en las mesadas y en los aportes a salud para 2026 confirma que, aunque los descuentos siguen siendo obligatorios, algunos jubilados cuentan con una reducción en el porcentaje aplicado, lo que representa un alivio en sus ingresos mensuales.