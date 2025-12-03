Confirmado | Todos los bancos cerrarán sus puertas durante 24 horas y no se podrán hacer operaciones presenciales.

Cambian los cajeros automáticos: a partir de diciembre se podrá extraer hasta esta cantidad de efectivo

Los bancos siguen siendo una de las instituciones más usadas por los colombianos para sus trámites. El Gobierno de Colombia informó que por 24 horas las oficinas de todas las entidades financieras permanecerán cerradas.

Estos cierres bancarios suelen generar desconcierto y obligan a reorganizarse. Aunque las plataformas digitales operan con normalidad, la atención presencial en sedes y sucursales se suspende.

En este contexto, especialistas financieros aconsejan preparar con tiempo las operaciones necesarias. No se trata de una medida extraordinaria, sino de una práctica frecuente en el sistema bancario colombiano.

Confirmado: cerrarán todos los bancos durante 24 horas

El Gobierno de Colombia ratificó el cierre general de bancos en el país para todos los feriados nacionales. Por lo tanto, el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, las sucursales no abrirán sus puertas y no habrá atención presencial.

Los cajeros automáticos funcionarán con normalidad durante el festivo (Fuente: archivo).

Los usuarios podrán realizar pagos, transferencias y consultas de saldo sin restricciones a través de los siguientes canales:

Cajeros automáticos

Banca móvil

Portales web

Esta disposición será aplicada en todo el territorio según el calendario de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria). Durante esa jornada, los bancos aseguran que los servicios virtuales y electrónicos continúen activos.

Recomendaciones para el cierre de bancos en el Día de la Inmaculada Concepción

Ante el cierre de bancos durante la fecha festiva, los usuarios deben adelantar consignaciones, retiros en ventanilla o trámites crediticios antes del día señalado. Así se evitan demoras con pagos pendientes o procesos que no pueden gestionarse en línea.

También es útil garantizar que haya suficiente efectivo disponible y revisar de antemano los límites de retiro en cajeros automáticos. Organizar estas acciones permite superar el cierre bancario en feriados nacionales sin complicaciones y con tranquilidad sobre las gestiones financieras.

Cuáles son los feriados que restan en 2025 en Colombia

Según el calendario oficial, estos son los últimos feriados del año en Colombia: