Miles de adultos mayores en Colombia esperan cada mes el pago del programa Colombia Mayor, un subsidio económico dirigido a personas de la tercera edad que no cuentan con pensión. En febrero de 2026, el Gobierno Nacional mantiene los montos establecidos y continúa con la entrega de transferencias a través de los canales autorizados. El programa, administrado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), busca proteger a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Aunque no se trata de una pensión contributiva como la que paga Colpensiones, Colombia Mayor representa un ingreso clave para quienes no lograron cumplir los requisitos de jubilación. Para febrero de 2026, los valores del subsidio se mantienen diferenciados según la edad del beneficiario: Estos montos corresponden al subsidio nacional. En algunas ciudades, como Bogotá, pueden existir complementos adicionales financiados por las administraciones locales, lo que incrementa el valor total recibido. Es importante aclarar que Colombia Mayor no equivale a una pensión mínima. Mientras un pensionado contributivo puede recibir al menos un salario mínimo mensual, el programa social entrega un apoyo económico básico destinado a cubrir necesidades esenciales. Colombia Mayor está dirigido a personas que no lograron pensionarse por no cumplir con las semanas requeridas o por no haber cotizado al sistema. En cambio, los jubilados del sistema contributivo, como Colpensiones, reciben en 2026 al menos el salario mínimo legal vigente, que supera el millón setecientos mil pesos mensuales. El subsidio del programa social funciona como una red de protección y no genera derechos pensionales adicionales. Tampoco incluye primas ni pagos extra; se trata de una transferencia mensual fija que depende de la disponibilidad presupuestal y del cumplimiento de requisitos del beneficiario. Los pagos del programa se realizan por ciclos mensuales y se entregan a través de entidades financieras y operadores de giro autorizados. Los beneficiarios pueden consultar fechas y puntos de pago en la página oficial de Prosperidad Social o en las alcaldías municipales. Para verificar si se encuentra activo en el programa, el adulto mayor puede acercarse a la oficina de enlace municipal o revisar su estado en los canales oficiales del DPS. Es fundamental mantener actualizados los datos personales para evitar suspensiones. En febrero de 2026, Colombia Mayor continúa siendo un apoyo fundamental para miles de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, garantizando un ingreso básico mensual que contribuye a su bienestar.