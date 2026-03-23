El Ministerio de Educación confirmó un aumento salarial docente para miles de profesores en Colombia tras los resultados del proceso de ascenso y reubicación en el escalafón. La convocatoria, aplicada a nivel nacional, evaluó competencias, trayectoria y desempeño en el aula. Quienes superaron la prueba podrán acceder a mejores condiciones laborales dentro del sistema educativo. Este ajuste impactará a más de 26.000 educadores, aunque su aplicación dependerá de trámites administrativos que se ejecutarán en los próximos meses en cada entidad territorial. El beneficio está dirigido a docentes y directivos que participaron en la evaluación voluntaria y lograron el puntaje requerido para avanzar en el escalafón. Del total de participantes, una proporción significativa logró aprobar, lo que les permitirá mejorar su posición laboral y, en consecuencia, su ingreso mensual. Este proceso reconoce no solo la experiencia, sino también la formación académica y el desempeño profesional. El requisito clave para obtener el aumento es haber aprobado la evaluación oficial aplicada en febrero de 2026. Los pasos a seguir son: Desde el Ministerio destacaron: “enviamos un mensaje de felicitación y reconocimiento a los maestros y maestras que han participado en este proceso”, resaltando el compromiso del sector educativo. Aunque el resultado ya fue confirmado, el pago del incremento no será inmediato para todos los beneficiarios. Primero deben cumplirse las siguientes condiciones: El cronograma establece que los educadores que no presenten reclamaciones avanzarán más rápido en la formalización, mientras que quienes interpongan recursos deberán esperar la resolución antes de recibir el ajuste salarial.