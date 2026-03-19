Una cifra comenzó a llamar la atención entre conductores en Colombia: más de 60 millones de pesos por una multa de tránsito. Aunque parece exagerado, el dato surge de actualizaciones reales en el sistema sancionatorio. Con el inicio de 2026, las autoridades ajustaron los valores de comparendos en todo el país. Las multas de tránsito más costosas ahora reflejan un cambio en la forma de cálculo que impacta directamente el bolsillo. Sin embargo, no todas las infracciones llegan a esos niveles. La clave está en entender qué conductas pueden llevar a pagar una de las sanciones más altas del país. Las cifras se explican por la actualización de la Unidad de Valor Básico (UVB), fijada en 12.110 pesos para 2026. Este sistema reemplaza el cálculo anterior y determina el valor de todas las sanciones. En este contexto, la multa más costosa corresponde a conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. Dependiendo del grado de alcoholemia, puede ir desde $3.798.665 hasta superar los $60.776.500. Además del costo económico, esta infracción implica sanciones adicionales. Entre ellas, la inmovilización del vehículo, la suspensión de la licencia y otras medidas que agravan la situación del conductor. El sistema clasifica las infracciones según su gravedad. Las tipo E alcanzan cerca de $1.899.211, mientras que faltas graves como pasarse un semáforo o no portar SOAT superan el millón de pesos. Por otro lado, conductas frecuentes como estacionar en lugares prohibidos o usar el celular al conducir pueden costar más de $633.000, reflejando el endurecimiento de las sanciones. También aumentaron los costos asociados, como grúas y patios, lo que eleva el valor final a pagar. Las multas de tránsito en Colombia no solo castigan la infracción, sino todo el proceso posterior. A pesar de estos valores, se mantienen beneficios por pronto pago. Los conductores pueden acceder a descuentos del 50% o 25% si realizan cursos pedagógicos y cancelan la multa dentro de los plazos establecidos.