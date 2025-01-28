El inicio de 2025 trajo consigo cambios importantes para los clientes de entidades bancarias en Colombia. Por su parte, Scotiabank Colpatria, uno de los principales bancos del país, anunció actualizaciones en su sistema que impactarán a millones de usuarios.

La decisión, que incluye mantenimiento en sus plataformas digitales, afectará temporalmente servicios clave como transferencias y pagos en línea. ¿A partir de cuándo?

¿Qué días no podrás usar la app de Scotiabank Colpatria?

Scotiabank Colpatria informó que llevará a cabo mantenimientos programados en su aplicación y banca virtual durante dos días en febrero de 2025. Las fechas confirmadas son:

Sábado 1° de febrero , desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas.

Domingo 9 de febrero, desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas.

Durante estos períodos, los usuarios podrán experimentar dificultades para realizar transacciones en línea, como transferencias a través de la app Scotiabank Colpatria, el sistema Pagos Seguros en línea (PSE) y otros servicios digitales.

Cambios en Scotiabank Colpatria: ¿por qué no podrás transferir dinero?

La decisión de realizar estas actualizaciones busca mejorar la seguridad y funcionalidades de las plataformas del banco, pero también implica inconvenientes temporales para los clientes. Scotiabank recomendó planificar pagos, transferencias y otros trámites antes de las fechas señaladas para evitar complicaciones.

Scotiabank Colpatria busca optimizar la experiencia del cliente y reforzar la seguridad en sus plataformas. MStudioImages

¿Cuáles son las alternativas que ofrece Scotiabank Colpatria?

A pesar de las posibles interrupciones, Scotiabank Colpatria aseguró que sus clientes podrán acceder a los servicios a través de canales alternos, como:

Red de oficinas físicas.

Cajeros automáticos (ATMs).

Atención telefónica mediante IVR (Respuesta de Voz Interactiva).

AM29

Recomendaciones para los clientes de Scotiabank Colpatria

Ante los próximos mantenimientos, es fundamental que los usuarios tomen las siguientes precauciones: