El objetivo central de esta política es cerrar el cerco a la evasión fiscal y asegurar que los impuestos adeudados sean efectivamente recaudados. Según explicaron fuentes oficiales, el plan apunta a fortalecer la disciplina tributaria y a enviar una señal clara sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales en todo el país. El Gobierno de Colombia puso en marcha una nueva etapa de fiscalización tributaria que endurece las acciones contra quienes mantienen deudas pendientes con el Estado. Entre las medidas previstas se encuentra el embargo de cuentas bancarias y medios de pago, como tarjetas de crédito, para los contribuyentes que figuren en el registro actualizado de morosos administrado por la DIAN. Para su aplicación, la DIAN coordina acciones directas con entidades financieras, bancos y cooperativas, que quedan habilitadas para bloquear o suspender productos financieros de manera inmediata una vez que se confirme la inclusión del ciudadano en la base de datos oficial de incumplidos. La medida busca agilizar los procesos de cobro y reducir los márgenes de maniobra de los deudores persistentes. Según lo informado por la DIAN, el esquema de embargos y suspensiones financieras se implementará de manera controlada y gradual, no de forma indiscriminada. Las autoridades tributarias serán responsables de la supervisión, determinando los casos prioritarios basándose en el historial de incumplimiento y la falta de respuesta a las notificaciones previas. El enfoque se centrará en aquellos contribuyentes que desatendieron reiterados requerimientos de pago o que presentan obligaciones tributarias vencidas que superan los límites establecidos por la entidad. En tales casos, la DIAN procederá con medidas más drásticas para garantizar la recuperación de los recursos adeudados. Las acciones previstas incluyen, entre otras, las siguientes medidas: La lista de morosos publicada por la DIAN incluye tanto personas naturales como jurídicas con procesos tributarios abiertos o con deudas pendientes de pago que superan los seis meses. Además, se han incorporado contribuyentes que no presentaron sus declaraciones a pesar de las notificaciones oficiales enviadas a lo largo del año. Entre los perfiles más afectados se encuentran: Para determinar si una persona figura en la lista de morosos, se pueden considerar las siguientes acciones: En caso de que el contribuyente no proporcione una respuesta, el siguiente procedimiento será el embargo inmediato de los fondos que se encuentren en las cuentas declaradas. El Gobierno ha comunicado que el objetivo primordial es cerrar el cerco financiero sobre los evasores y fortalecer la cultura tributaria en Colombia. La entidad ha señalado que la evasión de impuestos ocasiona pérdidas significativas que impactan negativamente la inversión pública y los programas sociales del Estado. La suspensión de productos financieros es parte de un plan integral de la DIAN destinado a depurar el sistema y asegurar la transparencia en las operaciones económicas. Las principales causas que justifican los embargos son: Se sugiere a los ciudadanos que, en caso de recibir un aviso de suspensión o embargo, acudan de inmediato a la entidad financiera correspondiente o soliciten asesoría legal para resolver el proceso antes de que se apliquen las sanciones. Las autoridades instan a los ciudadanos a verificar periódicamente su estado tributario y a atender cualquier notificación emitida por la DIAN o por su entidad bancaria. Entre las acciones preventivas que se destacan se encuentran: El Gobierno enfatizó que estas acciones no buscan castigar, sino fomentar la responsabilidad fiscal y garantizar que los recursos públicos se recauden de manera justa y eficiente. Si un ciudadano fue notificado de la medida, puede solicitar una revisión administrativa del proceso o gestionar un acuerdo de pago para recuperar el acceso a sus fondos. Una vez se compruebe el cumplimiento de la obligación tributaria, el banco podrá levantar el embargo y restablecer los servicios financieros.