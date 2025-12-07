El hallazgo del siglo: localizan toneladas de oro sepultadas a 1000 metros de profundidad y corresponde todo a un solo país.

China alberga uno de los hallazgos mineros más notables a nivel global: en la provincia de Hunan, se localiza el yacimiento de oro más extenso del mundo contemporáneo. Este mineral valioso se distingue por su ubicación a más de 1.000 metros de profundidad.

El descubrimiento de oro no solo posee una importancia científica, sino que también tiene implicaciones económicas y estratégicas. Este hallazgo ha suscitado análisis sobre el impacto que puede tener para China y el mercado internacional del metal precioso. La magnitud del yacimiento, corroborada en informes recientes, revela cifras excepcionales en el ámbito de la minería de oro.

Hallazgo histórico: hallan gran cantidad de oro en el suelo

El yacimiento se localiza en el campo aurífero de Wangu, en la provincia de Hunan. Según la Oficina Geológica de Hunan y la agencia estatal Xinhua, se han identificado más de 1,000 toneladas de oro distribuidas en aproximadamente 40 vetas.

Este notable descubrimiento fue reportado oficialmente en noviembre de 2024. Las reservas se encuentran a profundidades que oscilan entre 2,000 y 3,000 metros. A una profundidad de 2,000 metros, ya se han confirmado más de 300 toneladas. El valor total de este hallazgo se estima en más de 80,000 millones de dólares, lo que lo posiciona como uno de los descubrimientos de oro más significativos de los últimos años.

Oro enterrado a más de 1.000 metros: todo lo que debes saber

El descubrimiento resalta no solo por su volumen, sino también por la calidad del mineral. Se estima que cada tonelada de roca contiene hasta 138 gramos de oro, una cifra que supera los promedios habituales en yacimientos de características similares, lo que subraya la relevancia de este hallazgo en el contexto minero actual.

China, como principal productor y consumidor de oro a nivel global, refuerza con este descubrimiento su posición en el mercado internacional. La explotación del depósito de Hunan podría consolidar aún más su liderazgo en la industria y generar repercusiones significativas sobre los precios globales del metal, afectando así tanto la oferta como la demanda en el mercado internacional.

Los yacimientos de oro más importantes del mundo

El descubrimiento de oro en Hunan se suma a otros yacimientos de gran magnitud a nivel mundial. Entre los más destacados se encuentra Grasberg en Indonesia, considerado uno de los más grandes en reservas conocidas, junto a Muruntau en Uzbekistán, que es una de las minas de oro a cielo abierto más extensas del planeta.

Asimismo, sobresalen depósitos en Sudáfrica, como los del cinturón de Witwatersrand, que históricamente han sido de los más productivos. En América, destacan proyectos en Perú y México, mientras que en Rusia, el yacimiento de Olimpiada se posiciona como uno de los más relevantes. El hallazgo en Hunan ahora se integra a esta lista de gigantes, consolidando a China como una potencia indiscutible en el sector aurífero.