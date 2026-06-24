Un país latinoamericano edificó un estadio de fútbol que se equipara al de las grandes potencias: cuenta con capacidad para más de 70.000 personas.

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La reconstrucción integral del Estadio Nacional Mané Garrincha en Brasil se destaca como uno de los proyectos deportivos más icónicos del continente. Esta obra, realizada en 2014, transformó completamente el antiguo recinto de Brasilia, logrando una capacidad superior a 70.000 espectadores, lo que le permite mantenerse entre los estadios más imponentes de América Latina.

Su diseño monumental, caracterizado por su estructura circular y una amplia cubierta, lo coloca en una posición relevante junto a estadios de grandes potencias, tanto por su imponente tamaño como por su destacada presencia visual.

A pesar de que la obra fue edificada con ocasión del Mundial 2014, su escala y diseño siguen destacándose dentro del ámbito de la infraestructura deportiva en la región. La renovación exhaustiva ha convertido al estadio en un referente arquitectónico y funcional, adecuándose para la realización de eventos masivos de diversos tipos.

Así se construyó el Estadio Nacional de Brasil

La reconstrucción del Estadio Nacional Mané Garrincha implicó una renovación integral de la estructura original, con el objetivo de erigir un recinto más amplio y contemporáneo. Este proyecto contempló una fachada renovada, una cubierta de grandes dimensiones y un interior reformulado para optimizar la experiencia y comodidad del público.

El estadio también adquirió versatilidad, posibilitando su utilización para eventos deportivos, culturales y musicales de considerable afluencia. Estos aspectos resaltan su relevancia en el entorno de Brasilia.

La obra integró criterios fundamentales de eficiencia y ventilación, aplicando materiales adecuados para un estadio que se utilizará de manera intensiva. Estas innovaciones consolidaron al estadio como uno de los más modernos del país y un referente urbano en Brasilia.

Un país latinoamericano edificó un estadio de fútbol que se equipara al de las grandes potencias: cuenta con capacidad para más de 70.000 personas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué lo comparan con los estadios de las grandes potencias

Su capacidad para más de 70.000 personas, su diseño en forma de cuenco y su presencia imponente permiten compararlo con estadios de referencia mundial como Wembley en Londres o el Stade de France en París. Aunque su reconstrucción no es reciente, su infraestructura sigue siendo competitiva y adecuada para grandes eventos internacionales.

Características clave del estadio y servicios